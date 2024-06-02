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網球／補進會內賽奪冠！曾俊欣義大利一盤未失登頂重當一哥
我國「夜市球王」曾俊欣赴義大利參加ATP挑戰賽維琴察站，最後一刻才補進會內賽名單，但一路過關斬將，今天決賽再以6：3、6：2力退世界排名169的阿根廷對手圖盧傑利蒂（Marco Trungelliti），迎接個人第5座ATP挑戰賽金盃。
維琴察站屬於ATP挑戰賽75等級賽事，冠軍可獲得75分積分和10200歐元獎金，曾俊欣連過5關，且過程一盤未失登頂，晉級路上更接連扳倒第4種子、頭號種子和第5種子，冠軍實至名歸。
這是曾俊欣第5座ATP挑戰賽冠軍，也是2022年莫西亞站後再度一盤未失登頂；75分積分進帳後，曾俊欣排名有望從目前的253名重回世界前200名，超越目前229名的許育修，再度成為台灣「一哥」。
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