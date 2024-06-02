田徑／200公尺摘銅 最速男楊俊瀚：沒能留金有點難過

我國「最速男」楊俊瀚今天在2024台灣國際田徑公開賽兩度登場，下午預賽和東京奧運男子200公尺金牌、加拿大田徑名將德格拉斯（Andre De Grasse）同場競速，晚上決賽在跑出20秒89，為地主留下一面銅牌。

楊俊瀚預賽跑出21秒02，順利跑進晚上決賽；決賽他過彎後沒能超越兩位日本對手，最終飯塚翔太以20秒65奪魁，上山紘輝以20秒81獲得第二名。

2018年雅加達亞運跑出200公尺全國紀錄20秒23的楊俊瀚，本季最佳成績是3月在澳洲昆士蘭田徑錦標賽跑出的20秒76，今天成績帳面上不算太突出，他坦言沒能為地主留下金牌有些難過，「但我覺得這趟對我自己來說，整趟過程是近期最完整，是我覺得做的最好的地方。」

楊俊瀚指出，第一趟出現技術上的失誤，出彎後想展現加速能力卻因調整狀況有些「失速」，不過一天下場兩趟有空間立即調整，不管是和教練的溝通或是自我心理調適，都是選手要歷經的過程，他說：「成績和設定雖有落差，但有達成原本目標，相信繼續修正後，成績會漸漸輝歸。」

今年台灣國際田徑公開賽天公不作美，晚上男子200公尺決賽雨勢不停歇，楊俊瀚也正向說，許久沒在大雨中出賽，是不錯經驗，且畢竟是「主場」，仍有環境優勢，只能盡量適應在如此天候中出賽。

結束台灣國際田徑公開賽的楊俊瀚，巴黎奧運前預計赴歐洲，到瑞士和瑞典參加兩站賽事，持續爭取奧運積分，他說：「我也知道（奧運）積分上排名39名，取48，還是有點危險，把握自己能出賽的場次，把積分拿下來。」他強調無法影響其他爭奪門票的對手，只能將專注力放在自己身上，盼能連莊奧運國手。