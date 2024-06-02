田徑／1公分之差！林昱堂退日將為地主留金

去年亞錦賽飛出8公尺40男子跳遠全國紀錄的林昱堂，今天在風雨交加的台北田徑場留下金牌，他2024台灣國際田徑公開賽第三跳跳出7公尺53，以1公分之差驚險勝過日本津波響樹，迎接傷後復出的第一面國際賽金牌。

林昱堂去年亞錦賽驚天一跳不但摘下金牌，全國紀錄、巴黎奧運門票一併到手，但今年農曆年前發現左腳阿基里斯腱撕裂傷，4月底大陸鑽石聯賽才迎接本季首站，以7公尺63的第8名作收，上月中113年全大運則以7公尺78為地主台體大留下金牌，接續2024世界田徑巡迴賽東京黃金大獎賽再飛過8公尺大關，最終以8公尺03的本季最佳成績名列第3名。

成2024台灣國際田徑公開賽第2天賽程的焦點選手，林昱堂第一跳7公尺41就暫居首位，第三跳再跳出7公尺53，第四跳失敗後影響第五跳，僅有6公尺45，最後一跳再跳出7公尺41，驚險贏過第五跳出現7公尺52的津波響樹，為地主留下金牌。

今天台北雨勢不斷，林昱堂表示自己不太受天候狀況影響，但跳遠的起跳板是空心設計，雨水滲進去後踩板就會有水噴出來，加上自己穿新鞋，有一些滑，第四跳時就擔心踩板滑掉，第五跳也有些猶豫，「怕腳受傷，稍微閃了一下。」他還透露，教練原本建議他三跳結束就收兵，但他認為狀況不錯，加上年初休息許久，仍決定完整比完6趟，希望把體能漸漸拉回來。

復出後接連參加大型賽事，林昱堂在出征奧運前持續熟悉大比賽的流程，接續預計再赴歐洲參賽並適應時差和飲食，希望初登五環殿堂能有亮眼表現。