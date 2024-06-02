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田徑／東奧金牌飆速 德格拉斯輕鬆破最速男紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
德格拉斯男子200公尺預賽跑出20秒30，締造台灣國際田徑公開賽新大會紀錄。圖／中華田徑協會提供
德格拉斯男子200公尺預賽跑出20秒30，締造台灣國際田徑公開賽新大會紀錄。圖／中華田徑協會提供

東京奧運男子200公尺金牌、加拿大田徑名將德格拉斯（Andre De Grasse），二度來台飆速，今天和我國「最速男」楊俊瀚在2024年台灣國際田徑公開賽同場競技，他在風雨交加的台北田徑場跑出破大會紀錄的20秒30，成績是預賽選手最佳，賽後第一時刻也和楊俊瀚擁抱致意。

德格拉斯上月28日剛在捷克摘下第63屆金釘鞋賽（Golden Spike Ostrava）男子100公尺和200公尺雙料金牌，來到台灣參加國邀賽就是設定全力跑一趟200公尺，為後續賽事調整，加上今天雨勢關係，預賽跑完就「收工」，不會參加晚上7點登場的決賽。

預賽成績打破楊俊瀚2016年締造的20秒78大會紀錄，德格拉斯一衝線完就和同組選手致意，精神奕奕出席賽後記者會的他也透露，行程雖滿，每場比賽仍希望有最好表現、能為加拿大拿下勝利，同樣心情也帶到台灣。

「很開心回到台灣，這是我第二度來，很開心再到這裡，台灣觀眾很熱情，人都很好。」今晚就將離台的德格拉斯提到，這次來台灣時間較長，趁空去了知名景點台北101和台灣寺廟，體驗台灣文化也品嘗了寶島美食，期待未來再度造訪。

男子200公尺預賽共3組，大會依據亞洲技術委員會主席的建議，不分組別直接取成績前8名晉級決賽，和德格拉斯預賽同在第3組上陣的楊俊瀚跑出21秒02，和跑出21秒30的葛吳諺明將成晚上決賽唯二「地主希望」。

東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯（右三）在2024年台灣國際田徑公開賽飆速。圖／中華田徑協會提供
東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯（右三）在2024年台灣國際田徑公開賽飆速。圖／中華田徑協會提供
德格拉斯男子200公尺預賽跑出20秒30，締造台灣國際田徑公開賽新大會紀錄。圖／中華田徑協會提供
德格拉斯男子200公尺預賽跑出20秒30，締造台灣國際田徑公開賽新大會紀錄。圖／中華田徑協會提供
德格拉斯跑出台灣國際田徑公開賽新大會紀錄後，和現場觀眾致意。圖／中華田徑協會提供
德格拉斯跑出台灣國際田徑公開賽新大會紀錄後，和現場觀眾致意。圖／中華田徑協會提供
東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯（中）和我國「最速男」楊俊瀚（左）致意。圖／中華田徑協會提供
東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯（中）和我國「最速男」楊俊瀚（左）致意。圖／中華田徑協會提供
德格拉斯跑出台灣國際田徑公開賽新大會紀錄。圖／中華田徑協會提供
德格拉斯跑出台灣國際田徑公開賽新大會紀錄。圖／中華田徑協會提供

楊俊瀚 田徑

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