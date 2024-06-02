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新加坡羽賽／不敵世界第一 楊博軒、胡綾芳亞軍仍創最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊博軒(左一)／胡綾芳。合作金庫桌球隊臉書
楊博軒(左一)／胡綾芳。合作金庫桌球隊臉書

我國混雙組合楊博軒／胡綾芳勇闖新加坡公開賽最終決賽，今天5場決賽打頭陣出戰世界排名第一的中國名將組合黃雅瓊／鄭思維，第二局寶島好手一度緊咬比數，可惜仍以11：21、19：21吞敗，亞軍成績仍創搭檔最佳。

新加坡公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美元，世界排名28的楊博軒／胡綾芳成為一打進決賽的台將代表，今天面對3度世錦賽金牌「雅思」組合，首局下場失誤較多，陷入0：5落後，中段又遭對手打出連拿8分攻勢，一路落後下讓出首局。

第二局寶島組合從0：6劣勢急起直追，9：9追平後持續咬住比分，但12：12下遭世界第一組合連拿5分拉開差距，楊胡配雖瓦解對手4個賽末點，仍沒將戰局逼到決勝局，以19：21輸掉比賽。

雖無緣合作的混雙首冠，楊胡配仍寫搭檔最佳成績，下一站BWF超級1000等級的印尼公開賽將挑戰延續佳績。

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