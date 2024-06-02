LPGA／美國女子公開賽暫列19 徐薇淩目標決賽輪衝一波

第79屆美國女子公開賽今年總獎金提升到1200萬美元，創造新高，我國旅美好手徐薇淩兩輪打完高居第5，也成5位台將中唯一躍過晉級線的選手，可惜第三輪吞下5柏忌，單輪74（+4）桿的成績讓排名下滑到並列第19名。

三輪打完215（+5）桿的徐薇淩說：「我今天的表現非常可惜，因為1號木、鐵桿、切桿都打很好，但推桿不給力」，她總結可能是因為自己給自己的壓力太大，打得比較緊張、在推桿的把握上不夠好，「好在明天還有一天比賽，還有 18 洞可以往前衝。」

第8次挑戰美國公開賽的徐薇淩，最佳成績是2018年的並列第5，剛結束的今年第三輪賽事柏忌多過博蒂，她自評是很好的學習，「有很久一段時間沒有在這麼多球迷的見證下打球，今天沒有達到我滿意的感覺，明天希望自己能有往上衝的感覺，在心態上敢拚敢打，來放手一搏！」

今年共有蔡佩穎、盧昕妤、許淮茜、程思嘉和徐薇淩獲得美國公開賽參賽資格，只有徐薇淩挺進到決賽輪，有機會挑戰個人參賽最佳成績。

三輪打完由澳洲名將李旻智以205（-5）桿的總成績，與美國球員安德莉亞·李（Andrea Lee）、泰國球員米柴（Wichanee Meechai）並列領先。李旻智也是賽會前年冠軍，她深知美國女子公開賽的挑戰性很強，保持冷靜和耐心很關鍵，她說：「決賽輪的球場可能會比今天難一些，但我真的很期待明天的到來！」