LPGA／美國女子高爾夫公開賽 徐薇淩最終回合力拚佳績

LPGA年度5大賽之一的美國女子高爾夫公開賽，台灣唯一晉級的徐薇淩今天在第3回合繳出74桿，以3天高於標準5桿的215桿，滑落至並列第19名，最終回合將力拚提升排名。

今年美國女子高爾夫公開賽台灣共有5人通過資格賽後取得參賽門票，但打完前2回合後僅徐薇淩晉級後2回合的決賽。這也是徐薇淩生涯第8次參加美國女子公開賽，過去最佳是2018年的並列第5名。

徐薇淩今天在第3回合表現差強人意，全場抓1博蒂、吞下5柏忌，繳出3天來最差的74桿，排名也從賽前的並列第5跌至第19。

徐薇淩賽後接受主辦單位訪問時表示，今天表現非常可惜，因為1號木、鐵桿、切桿都打很好，但推桿不給力。

徐薇淩透露，可能是自己給的壓力太大，所以一直打得比較緊張、在推桿的把握上不夠好，「不過這也是一次很棒的學習經驗，畢竟我很久沒在這麼多球迷面前打球，幸好還有最後1天比賽，希望能放手一搏往前衝。」

今年美國女子高爾夫公開賽總獎金達1200萬美元（約新台幣3.88億元），在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽中獎金最高，前3回合結束由韓裔澳洲女將李旻智（Minjee Lee）、美國選手安德瑞亞．李（Andrea Lee）、泰國好手米猜（WichaneeMeechai）3人，同以205桿並列領先。