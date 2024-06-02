全國國中大隊接力台東競賽 中市明道獲2金及竹縣義民1金1銀表現最佳

為推動學校運動樂活化，教育部體育署辦理「112學年度第15屆普及化運動全國國民中學大隊接力全國決賽」，昨天（1日）在台東縣立田徑場進行，來自全國各縣市複賽選出七至九年級班際，共計48校61隊1688位選手報名參賽。經激烈競賽後，台中市明道中學獲得2金、新竹縣義民中學1金1銀的佳績，表現最佳。

台東縣教育處長蔡美瑤代表縣長饒慶鈴歡迎全國各地選手來台東，並致贈贊助單位糖果樂園、聖果蜜多、隱山茶道、陳家麻糬、甘霖廣告等感謝狀，下屆承辦縣市彰化縣也由教育處長蔡金田率團前來觀摩及參加開幕式。

今年是第15屆比賽，每支參賽隊伍是各學校以班級為單位報名參賽，每隊報名最多35名選手，男、女選手各8名，每人跑100公尺，女生須先完成前8棒，第9棒起才可安排男生，採分組最優成績八名，進入決賽。

全國各縣市七年級組20隊560位選手、八年級組20隊541位選手及九年級組21隊587位選手，共計48校61隊1688位選手參賽。地主有七年級大王國中703班、八年級組私立育仁高中國中部801班及九年級組東海國中907班獲代表權。

另外，賽會也特別安排國小五年級學生進行大隊接力表演示範賽，作為體育署未來規畫辦理國小組大隊接力比賽參考，計邀請縣內仁愛、豐榮、東大附小、寶桑、新生、成功、東海及康樂等八所國小參加。

最後各年級一至三名：七年級台中市明道中學、新竹縣義民中學、新北市土城國中。八年級新竹縣義民中學、台北市仁愛、高雄市七賢。九年級台中市明道中學、桃園市大園、彰化縣彰泰。表演示範賽東縣新生、康樂、豐榮。