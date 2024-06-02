快訊

大轉彎！ 國小教甄自然科爭議題惹議 教育局漏夜開會改送分

MLB／「法官」賈吉第21轟來了 近10戰8轟穩居全壘打王

年過60如何延緩記憶衰退 新研究：吃綜合維他命有幫助

桌球／黃怡樺闖WTT挑戰賽女單決賽 台灣女雙連2週爭冠

中央社／ 台北2日電
黃怡樺勇闖決賽。圖取自WTT官網
黃怡樺勇闖決賽。圖取自WTT官網

在阿根廷舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽曼多薩站，39歲台灣女將黃怡樺以3比1擊退自家人鄭先知闖進決賽，而鄭先知儘管單打失利，但女雙與搭檔簡彤娟連2週都搶下決賽門票。

世界排名第91的黃怡樺去年曾勇奪世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫第2站亞軍，今年2月則曾挺進曼徹斯特（Manchester）支線賽4強，這次在曼多薩（Mendoza）挑戰賽連過3關、躋身4強，碰上鄭先知，上演「台灣內戰」戲碼，等於為台灣提前預約1張決賽門票。

黃怡樺過去兩度在國際賽與鄭先知交手，都取得勝利，這次儘管先丟掉首局，但隨後連追3局，以7比11、11比9、11比7、11比9逆轉前進決賽，這也是她生涯首度闖進WTT挑戰賽決賽。

黃怡樺這次出征國際賽預計參加5站賽事，5月中從土耳其支線賽出發，到上週巴西以及本週挑戰賽，接下來還將轉往歐洲參賽，她接受中央社記者訪問時坦言，很有挑戰性，不僅考驗體力，還得盡快調整好生理時鐘。

女雙部分，台灣組合鄭先知與簡彤娟前一站剛在熱內盧（Rio de Janeiro）挑戰賽獲得亞軍，這次在曼多薩挑戰賽拿下2連勝後，4強賽因加拿大組合退賽，直接免戰、前進決賽，將與日本組合森櫻與長崎美柚爭冠。

其實，鄭先知與簡彤娟平時在台灣還有其他搭檔，國際賽也僅合拍過1、2次，這次攜手合作打出驚奇、連2週爭冠。

鄭先知表示，上週拿到亞軍，有一點驚喜，「我們就是告訴彼此，希望這站衝擊冠軍，冠軍賽對手也不好打，但我希望可以努力一下」。

挑戰賽 簡彤娟 鄭先知

延伸閱讀

桌球／WTT重慶冠軍賽 林昀儒4局不敵張本智和無緣8強

法網／因雨延賽兩天不影響 謝淑薇／梅騰絲女雙過頭關

網球／WTT里約熱內盧挑戰賽 鄭先知、簡彤娟奪女雙亞軍

桌球／WTT太原挑戰賽莊智淵8強止步 台灣女雙遠征巴西晉4強

相關新聞

法網／打到巴黎凌晨3點！球王約克維奇史詩級逆轉奪勝 追平費德勒紀錄

打到巴黎時間凌晨3點，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）法網第三輪上演超級戲劇逆轉勝，耗時將近...

拳擊／黃筱雯重擊丹麥選手裁定獲勝 距奧運門票差一勝

巴黎奧運拳擊世界區資格賽第二站本周在泰國曼谷舉行，在只要晉級4強就能搶下奧運門票的情況下，我國東京奧運銅牌好手黃筱雯今天...

足球／皇馬歐冠盃第15度封王 2比0擊敗多特蒙德

西班牙足球俱樂部「皇家馬德里」（Real Madrid）今天在英國倫敦溫布利球場以2比0擊敗德國勁旅「多特蒙德」（Bor...

桌球／黃怡樺闖WTT挑戰賽女單決賽 台灣女雙連2週爭冠

在阿根廷舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽曼多薩站，39歲台灣女將黃怡樺以3比1擊退自家人鄭先知闖進決賽，而鄭先知...

全國國中大隊接力台東競賽 中市明道獲2金及竹縣義民1金1銀表現最佳

為推動學校運動樂活化，教育部體育署辦理「112學年度第15屆普及化運動全國國民中學大隊接力全國決賽」，昨天（1日）在台東...

青棒／玉山盃因雨延賽 三重、青埔球場4場比賽明天再打

玉山盃全國青棒錦標賽5月30日開打，今天原定進行預賽第4天賽程，受到天候不佳的影響，三重、青埔球場4場比賽全部延賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。