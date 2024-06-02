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足球／皇馬歐冠盃第15度封王 2比0擊敗多特蒙德

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
「皇家馬德里」第15度在歐洲冠軍聯賽封王，建功的右後衛卡瓦哈（Dani Carvajal）賽後高舉獎盃。 美聯社
「皇家馬德里」第15度在歐洲冠軍聯賽封王，建功的右後衛卡瓦哈（Dani Carvajal）賽後高舉獎盃。 美聯社

西班牙足球俱樂部「皇家馬德里」（Real Madrid）今天在英國倫敦溫布利球場以2比0擊敗德國勁旅「多特蒙德」（BorussiaDortmund），第15度在歐洲冠軍聯賽封王。

法新社報導，皇馬挺住多特蒙德猛攻，兩隊比數掛零僵持，直到下半場接近尾聲時皇馬右後衛卡瓦哈（Dani Carvajal）先在第74分鐘以頭錘破網，9分鐘後巴西籍翼鋒小維尼修斯（Vinicius Junior）再進一球。

第15度奪冠的皇馬，是歐冠盃史上贏得最多次冠軍的隊伍，其記錄遠超位居第2的AC米蘭（ACMilan），這支義大利球隊曾摘冠7次，英國的利物浦（Liverpool）、德國的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）則各奪冠6次。

多特蒙德因未充分把握上半場機會而惜敗皇馬，菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）射門擊中球門柱，而阿德耶米（Karim Adeyemi）嘗試破門時遭皇馬守門員庫特華（Thibaut Courtois）擋下。

「皇家馬德里」第15度在歐洲冠軍聯賽封王，球迷在街頭慶祝。 歐新社
「皇家馬德里」第15度在歐洲冠軍聯賽封王，球迷在街頭慶祝。 歐新社

利物浦 皇家馬德里 皇馬

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