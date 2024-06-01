全大運／北市大113級畢業典禮 獻上113年全大運金牌數及總錦標全國第一

台北市立大學113級畢業典禮6月1日（周六）上午9時於天母校區體育館舉行，蔣萬安市長特別蒞校指導，致詞外並頒發傑出市長獎，同時校長邱英浩也代表北市大獻上「113年全國大專校院運動會金牌數及總錦標全國第一」紀念獎牌給台北市政府，展現全校師生共同努力的成果。

今年學士班畢業生有1183人、碩士班畢業生有657人、博士班畢業生14人，總計1854人。

北市大合併成立迄今已屆11年，承襲百年傳統，肩負培育優秀師資、金牌選手及都市研究智庫人才的重責大任，北市大的學生允文允武，表現優秀的畢業校友在各領域嶄露頭角，他們傑出表現不僅為學校爭取榮譽，更成為莘莘學子的優秀楷模。

北市大近三年「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」平均總通過率達81.45%，優於全國近三年平均值60.35%；更有多位優秀傑出的體育專長選手，不斷締造佳績創造新紀錄，北市大近三年在全國大專校院運動會合計獲得1069面獎牌，113年度更以92面金牌及總獎牌數219面，榮獲金牌數與總獎牌數雙料冠軍。

而北市大將成立都市研究院，彙集城鄉問題的研究和國內外的經驗教訓以及最新理念，承辦都市研究研討會，尋找各項都市問題的解方，以促進都市之發展建設，刻正規畫開設跨域合作的都市更新學分學程，培養中高級的市政治理人才。「UT 2.0」將透過精進人才培育、拔尖專業產能、善盡社會責任、深化國際接軌、優化校園機能等五項執行策略，打造北市大成為一所推動城市發展之綜合性大學。

邱英浩致詞時除了恭賀畢業生奔向人生的下一個階段，也以永續發展責任、人工智慧挑戰、後疫情時代機遇三個主題，勉勵畢業生在挑戰中保持希望，在變化中找到機遇，懷抱夢想，保持對學習的熱情和對生活的熱愛，勇敢追求自己的目標。

今年畢業典禮蒞臨的佳賓除了市府長官外，也邀請多位歷任校長及校友會代表共襄盛舉，包括蔡特龍、鄭虎、吳清山、楊忠和、劉源俊、鄭芳梵等校長都親臨，共同祝福同學們和北市大一起成長茁壯。