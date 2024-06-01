快訊

花蓮某派出所長酒駕撞傷人 記大過拔官代價至少百萬

沒錢出國玩只好上課？小學生遭同學諷「全勤乞丐」 爸嘆：活著真不容易

全大運／北市大113級畢業典禮 獻上113年全大運金牌數及總錦標全國第一

聯合報／ 即時報導
北市大113級畢業典禮。圖／北市大提供
北市大113級畢業典禮。圖／北市大提供

台北市立大學113級畢業典禮6月1日（周六）上午9時於天母校區體育館舉行，蔣萬安市長特別蒞校指導，致詞外並頒發傑出市長獎，同時校長邱英浩也代表北市大獻上「113年全國大專校院運動會金牌數及總錦標全國第一」紀念獎牌給台北市政府，展現全校師生共同努力的成果。

今年學士班畢業生有1183人、碩士班畢業生有657人、博士班畢業生14人，總計1854人。

北市大合併成立迄今已屆11年，承襲百年傳統，肩負培育優秀師資、金牌選手及都市研究智庫人才的重責大任，北市大的學生允文允武，表現優秀的畢業校友在各領域嶄露頭角，他們傑出表現不僅為學校爭取榮譽，更成為莘莘學子的優秀楷模。

北市大近三年「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」平均總通過率達81.45%，優於全國近三年平均值60.35%；更有多位優秀傑出的體育專長選手，不斷締造佳績創造新紀錄，北市大近三年在全國大專校院運動會合計獲得1069面獎牌，113年度更以92面金牌及總獎牌數219面，榮獲金牌數與總獎牌數雙料冠軍。

而北市大將成立都市研究院，彙集城鄉問題的研究和國內外的經驗教訓以及最新理念，承辦都市研究研討會，尋找各項都市問題的解方，以促進都市之發展建設，刻正規畫開設跨域合作的都市更新學分學程，培養中高級的市政治理人才。「UT 2.0」將透過精進人才培育、拔尖專業產能、善盡社會責任、深化國際接軌、優化校園機能等五項執行策略，打造北市大成為一所推動城市發展之綜合性大學。

邱英浩致詞時除了恭賀畢業生奔向人生的下一個階段，也以永續發展責任、人工智慧挑戰、後疫情時代機遇三個主題，勉勵畢業生在挑戰中保持希望，在變化中找到機遇，懷抱夢想，保持對學習的熱情和對生活的熱愛，勇敢追求自己的目標。

今年畢業典禮蒞臨的佳賓除了市府長官外，也邀請多位歷任校長及校友會代表共襄盛舉，包括蔡特龍、鄭虎、吳清山、楊忠和、劉源俊、鄭芳梵等校長都親臨，共同祝福同學們和北市大一起成長茁壯。

 

北市大校長邱英浩（左）代表獻上「113年全國大專校院運動會金牌數及總錦標全國第一」紀念獎牌。圖／北市大提供
北市大校長邱英浩（左）代表獻上「113年全國大專校院運動會金牌數及總錦標全國第一」紀念獎牌。圖／北市大提供
北市大113級畢業典禮。圖／北市大提供
北市大113級畢業典禮。圖／北市大提供

全大運 北市大

延伸閱讀

南華大學林育陞克服肌肉萎縮症 堅持一圓大學生夢想

幼稚園畢冊6千6、在飯店辦畢典…家長一算總花費破萬元傻眼 網直呼被坑殺

鼓勵港澳畢業生留台 陸委會及策進會擴大辦評點制講座

北科大畢業典禮：梁見後演講 沈榮津獲頒榮譽博士

相關新聞

拳擊／黃筱雯重擊丹麥選手裁定獲勝 距奧運門票差一勝

巴黎奧運拳擊世界區資格賽第二站本周在泰國曼谷舉行，在只要晉級4強就能搶下奧運門票的情況下，我國東京奧運銅牌好手黃筱雯今天...

全大運／北市大113級畢業典禮 獻上113年全大運金牌數及總錦標全國第一

台北市立大學113級畢業典禮6月1日（周六）上午9時於天母校區體育館舉行，蔣萬安市長特別蒞校指導，致詞外並頒發傑出市長獎...

田徑／傅兆玄平個人最佳摘銀 續爭積分放眼巴黎奧運

台灣國際田徑公開賽今天在男子跳高決賽上演頂尖對決，包括我國跳高三劍客與南韓全國紀錄保持人禹相赫、日本選手赤松諒一展開拉鋸...

田徑／阿麗兩破大會紀錄摘金 張博雅直呼努力看齊

儘管已經是3個孩子的媽，但美國女子跨欄好手阿麗（Nia Ali）今天在台灣國際田徑公開賽女子100公尺跨欄賽事，分別於預...

台灣田徑賽／鄭兆村標槍鍍銀 笑稱很怕丟不過70公尺

2024年台灣田徑公開賽今天進行首日賽事，台灣男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村，帶著膝傷出戰，最終仍以76公尺21的成績鍍銀...

彩虹盃公益羽球賽 報名人數暴增台灣重視性別平權

每年6月全球各處都可見到象徵性別平權的彩虹活動，「愛最大慈善光協會」也連續2年舉辦彩虹盃公益羽球賽，今年報名人數暴增到3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。