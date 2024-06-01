田徑／傅兆玄平個人最佳摘銀 續爭積分放眼巴黎奧運

台灣國際田徑公開賽今天在男子跳高決賽上演頂尖對決，包括我國跳高三劍客與南韓全國紀錄保持人禹相赫、日本選手赤松諒一展開拉鋸，不過原被認為是奪冠熱門的禹相赫與我國紀錄保持人葉柏廷發揮都不如預期，最終赤松諒一以2公尺25摘金，傅兆玄雖然也跳過相同高度，但由於第一次試跳失敗，就由赤松諒一摘金。

今年台灣公開賽男子跳高賽事受到各界矚目，尤其是我國新科紀錄保持者葉柏廷與南韓世錦賽銀牌禹相赫的對決更是受到關注，其中葉柏廷也將以挑戰巴黎奧運參賽標準2公尺33為目標。

但今天晚間登場的賽事中，由於雨勢影響選手成績也普遍不如預期，其中葉柏廷在越過2公尺16後，向2公尺22發起挑戰卻三跳失敗，而禹相赫則是在跳過2公尺22後，挑戰2公尺28失敗，兩人分別以第6名與第4名作收。

至於我國唯一擠進前3名的則是奧運培訓隊傅兆玄，他與兩名日本選手衛藤昂、赤松諒一3人都跳過2公尺25，並在挑戰2公尺28時三跳失敗，在比較2公尺25試跳成績後，由一跳通過的赤松諒一摘金，傅兆玄奪銀。

摘下銀牌後，傅兆玄說：「賽前和教練討論調整起跳前的步伐，以更早發動攻擊的步伐去爭取成績的突破，賽前心裡還有些疑慮，不過下場後試跳的感覺證明調整是有用的。雖然這個成績還不夠好，但升格C級賽事後對爭取奧運資格的積分還是有幫助，接下來在6月積分結算前仍會繼續爭取出賽的機會，目標還是前進巴黎奧運。」