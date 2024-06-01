田徑／阿麗兩破大會紀錄摘金 張博雅直呼努力看齊

儘管已經是3個孩子的媽，但美國女子跨欄好手阿麗（Nia Ali）今天在台灣國際田徑公開賽女子100公尺跨欄賽事，分別於預賽和決賽跑出12秒84與12秒80，兩度打破大會紀錄摘金，至於我國「跨欄女神」張博雅則是在決賽跑出13秒28拿下銅牌。

曾在2016年里約奧運拿下女子100公尺跨欄銀牌的阿麗，今年與伴侶、東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯（Andre De Grasse）一同受邀來台參加台灣公開賽。而今天率先登場的阿麗，在女子100公尺跨欄賽事就展現世界頂尖級實力，預賽就跑出12秒84輕鬆改寫大會紀錄12秒86，也比由「飛躍羚羊」紀政所保持的我國全國紀錄12秒93快。

在晚間的決賽阿麗將成績更進一步提升到12秒80摘金，至於銀牌則由印度選手尼蒂亞．拉姆拉傑以13秒23拿下，我國選手張博雅則是以13秒28奪銅，可惜未能打破賽前設定的創個人最佳目標。

對於能夠與阿麗同場競技，張博雅坦言相當榮幸，並且從賽前熱身到比賽都不斷觀察阿麗，也看到很多可以效法之處，尤其阿麗對於比賽充滿熱情也相當認真，不會因為領先就因此鬆懈，對比賽也相當尊重，將會努力向她看齊。