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台灣田徑賽／鄭兆村標槍鍍銀 笑稱很怕丟不過70公尺

中央社／ 台北1日電
2024台灣國際田徑公開賽1日下午進行男子標槍決賽，台灣好手、「黃金右臂」鄭兆村（圖）代表奧運培訓隊出賽，最終以76公尺21的成績名列第2。中央社
2024台灣國際田徑公開賽1日下午進行男子標槍決賽，台灣好手、「黃金右臂」鄭兆村（圖）代表奧運培訓隊出賽，最終以76公尺21的成績名列第2。中央社

2024年台灣田徑公開賽今天進行首日賽事，台灣男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村，帶著膝傷出戰，最終仍以76公尺21的成績鍍銀。他笑說：「賽前一直擔心自己丟不過70公尺。」

鄭兆村全場6次試擲5次成功，以最後一次的76公尺21的最佳成績獲得銀牌，而金牌由印度好手曼努（DPManu）以81公尺58的成績帶走。

鄭兆村在接受中央社訪問時透露，他在今年3月右膝半月軟骨舊傷復發，導致訓練強度和狀況一直上上下下的，「比賽前2週，我在訓練時的成績都不到70公尺，所以一直很擔心比賽會丟臉。」

曾在2017年台北世界大學運動會以91公尺36摘金並締造亞洲記錄的鄭兆村，至今無人能破，他也意有所指的表示：「我知道現在的狀況已經很難再回到以往顛峰狀態，所以就是能比的賽事就盡量比。」

今天鄭兆村擲出的76公尺21這個成績，也讓他達到國內亞運選拔的第1階段標準。

他指出，對於奧運殿堂已經沒有太多想法，「要去參賽就一定要有競爭力，否則完全沒有去的意義；不過2年後的名古屋亞運，我應該還是有機會再披國家隊戰袍。」

亞運 田徑 鄭兆村

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