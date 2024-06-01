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彩虹盃公益羽球賽 報名人數暴增台灣重視性別平權

中央社／ 台北1日電
愛最大慈善光協會連續2年在6月舉辦彩虹盃公益羽球賽，透過運動倡議性別平權，藝人六月（左起）、台北市長蔣萬安、台北市議會副議長葉林傳及藝人謝承均1日下午同台出席開球儀式。中央社
愛最大慈善光協會連續2年在6月舉辦彩虹盃公益羽球賽，透過運動倡議性別平權，藝人六月（左起）、台北市長蔣萬安、台北市議會副議長葉林傳及藝人謝承均1日下午同台出席開球儀式。中央社

每年6月全球各處都可見到象徵性別平權的彩虹活動，「愛最大慈善光協會」也連續2年舉辦彩虹盃公益羽球賽，今年報名人數暴增到306組，顯見性別平權的議題在台灣受到重視。

「彩虹盃公益羽球賽」今天在台北市立體育館熱鬧登場，活動受到更熱烈的迴響，從去年首屆活動報名64組，到今年暴增到306組，足見台灣社會對於各種類型的愛更加充滿包容性。

2024年「彩虹盃公益羽球賽」共分為一般組（25歲、35 歲、45歲）男子雙打、女子雙打、混雙，以及限球齡3年以下的初學者的歡樂組（25歲、35歲、45歲）男子雙打、女子雙打、混雙。

受邀出席開幕典禮的台北市長蔣萬安在致詞時表示，在6月的第1天，全球都有倡議性別平權的活動，感謝台灣也有投入其中，今年人數和規模都比去年大很多，也展現出台北市是個多元包容的城市。

今天出席參加活動的藝人也多達30幾名，其中最熱愛羽球的「銀色夫妻檔」李易、六月也攜手現身。六月受訪時表示，很高興看到今年人數變這麼多，表示愛打羽球的人也越來越多，這是一項很有趣的活動，希望未來可以更多人參與。

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