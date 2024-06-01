新加坡羽賽／創生涯佳績 楊博軒與胡綾芳明拚合拍首冠

BWF超級750系列的新加坡羽球公開賽，今天進行4強賽程，我國混雙組合楊博軒／胡綾芳遭遇丹麥維斯特加德（Mads Vestergaard）／布施（Christine Busch），最終僅花36分鐘就以21：17、21：12直落二搶下冠軍賽門票，也是兩人合拍以來首闖超級750系列賽決賽。

世界排名第28名的楊博軒／胡綾芳，昨天在新加坡公開賽8強賽與巴黎奧運國手葉宏蔚／李佳馨上演台灣內戰，最終由楊博軒／胡綾芳以21：17、21：17勝出，搶下兩人在超級750系列賽的首張混雙4強門票。

而今天兩人更進一步，面對世界排名第29名的丹麥組合維斯特加德／布施，在兩局賽事中楊博軒／胡綾芳不曾落後給對手，最終僅花36分鐘就以21：17、21：12直落二勝出，搶下兩人合拍以來首張冠軍賽門票，將力拚合作首冠；至於我國男單一哥周天成稍晚將在單打4強賽遭遇中國大陸好手、世界排名第2名的石宇奇。