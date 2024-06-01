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自行車／嬉遊雲嘉南 鐵人三項國手王威凱領騎

聯合報／ 即時報導
王威凱（前）領騎、許宗民處長（中）一馬當先，帶大家去體驗雲嘉南的自行車道美景。圖／雲嘉南風管處提供
王威凱（前）領騎、許宗民處長（中）一馬當先，帶大家去體驗雲嘉南的自行車道美景。圖／雲嘉南風管處提供

為了以行動響應「世界自行車日」，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處於6月1日在轄區內兩條「多元自行車道」舉辦「白金騎跡雲嘉南 綠色旅遊一騎來」的相關響應活動，邀請國人一起來雲嘉南騎自行車，用最環保的方式，看看雲嘉南濱海地帶的美景。包括奇景光電、媽咪樂科技等南部在地企業，都動員不少員工響應活動。

鐵人三項國手王威凱也親自參與活動，並且擔任40公里挑戰組的領騎人員，帶領超過一百位車友們用最環保的方式，騎著車看著濱海的美麗風光，看看不一樣的雲嘉南。

6月1日的「白金騎跡雲嘉南，綠色旅遊一騎來」世界自行車日響應活動場設於北門活動中心，除了雲嘉南風管處處長許宗民親自出席之外，不少在地立委、議員助理也出席活動，將軍區區長許博森、台南市議員謝舒凡也親自出席，還跟著教練熱身做操。最後大家在活動拱門前，齊喊「白金騎跡雲嘉南，台灣騎時很有趣」的口號後正式出發。

領騎的王威凱一身勁裝，帶著大家破風前進，許宗民也當仁不讓，一路騎在王威凱身旁。此次活動還搭配自主認證以及集章的活動，讓民眾一邊騎車好好運動一下，另一方面還能透過集章的趣味遊戲走訪北門附近的各個景點，好好認識一下這塊美麗的家園。

上午7點40分，大會正式鳴笛出發，活動兵分二路，一是短程的15公里休閒組 ，在馬沙溝李聖宮旁迴轉，折回井仔瓦盤鹽田；一是全長40公里，從北門遊客中心出發，經夕鹽段多元自行車道，到台江段的龍山漁港後再沿原路返回井仔腳瓦盤鹽田。為了推廣在地生態觀光，終點有目前台灣非常獨特還能晒鹽、挑鹽的瓦盤鹽田，更請來台南生態旅遊發展協會的老師，帶大家做全球獨一無二的彩色文蛤福袋，讓車友們既能騎車追求健康，還能把紀念品帶回家，帶走滿滿的回憶。

許宗民表示，夕鹽段自行車道沿途會看到西南濱海非常特別的鹽田景觀、濱海潟湖、還有許多傳統民俗信仰中心的重要廟宇，等於是用自行車來一趟民俗與沿海風情的浪漫之旅，會讓人大開眼界。

井仔腳地的興安宮，不但出借場地讓大家舉辦抽獎活動，文蛤福袋DIY，還主動提供冰冰涼涼的綠豆湯，讓完騎的車友們大呼貼心，最後在井仔腳大家留下開心的合影，相約明年還要一起來。

出席佳賓一起參與熱身操，熱情又有勁。圖／雲嘉南風管處提供
出席佳賓一起參與熱身操，熱情又有勁。圖／雲嘉南風管處提供
騎在鹽田旁的自行車道。圖／雲嘉南風管處提供
騎在鹽田旁的自行車道。圖／雲嘉南風管處提供
許宗民處長抽出價值近4000元的藍芽運動防水耳機，當場頒獎給幸運得主。圖／雲嘉南風管處提供
許宗民處長抽出價值近4000元的藍芽運動防水耳機，當場頒獎給幸運得主。圖／雲嘉南風管處提供

鐵人三項

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