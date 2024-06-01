拳擊／黃筱雯重擊丹麥選手裁定獲勝 距奧運門票差一勝

巴黎奧運拳擊世界區資格賽第二站本周在泰國曼谷舉行，在只要晉級4強就能搶下奧運門票的情況下，我國東京奧運銅牌好手黃筱雯今天在女子54公斤級16強賽登場迎戰22歲丹麥選手摩坦森（Melissa Mortensen），最終在第三回合兩度重擊對手臉部後，透過裁判裁定獲勝，晉級8強，黃筱雯距離奧運門票也僅差最後一勝。

在曼谷舉行的世界區資格賽第二站，也是奧運門票最後一場爭奪戰，我國在目前已經有3女、2男取得奧運參賽資格的情況下，上屆東奧奪銀的黃筱雯也背負最後爭取資格的期待。

在資格賽首戰以4：1擊敗墨西哥選手巴札杜娃（Perla Bazaldua）後，黃筱雯今天16強賽的對手則是22歲的丹麥選手摩坦森，具有身高優勢的黃筱雯，首回合後就透過身高優勢控制距離並嚴防摩坦森的衝打，而摩坦森也因為拉扯動作不斷遭到裁判警告，首回合黃筱雯也獲得裁判青睞拿下5個10分。

第二回合黃筱雯也維持相同的對戰策略，再度拿下5個10分，落後的摩坦森儘管在最後一回合不斷追打，但卻都無法形成有效打擊，反觀黃筱雯在第三回合最後階段右拳兩次擊中摩坦森臉部導致臉部出血，最終黃筱雯也在比賽時間未走完的情況下透過裁判裁定獲勝，距離奧運門票只差最後一勝。