自行車／響應世界自行車日 北觀處邀班傑領騎北海岸

6月3日為聯合國訂定的「World Bicycle Day（世界自行車日）」，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處為響應世界自行車日全台環騎活動，於今天推出「Bike Fun皇冠北海岸 綠色旅遊世界一起來」騎遊活動，邀請上百位車友一同參與。

今天活動約四分之一為外籍友人共襄盛舉，在台裔美籍班傑領騎下協同來自包括澳洲、美國、荷蘭、泰國、法國、墨西哥、印度等15個國家國際友人，從富貴角燈塔出發，沿著灣塔及雙灣自行車路線，邊騎邊欣賞北海岸海濱美景。為響應永續旅遊，本次活動現場不提供一次性紙杯，現場補給亦以在地名產為主，讓車友體驗吃在地特產，減少食物里程及碳足跡，以最環保的低碳旅遊挺最嗨的「世界自行車日」。

北觀處處長陳煜川表示，北觀處長期推動永續及自行車旅遊，除了自行車聖地台灣極北點富貴角燈塔外，四大自行車道，包括外木山、萬金、灣塔、雙灣，串連了北海岸沿途的美景，歡迎民眾以15公里的速度低碳遊北海岸。

今天舉行的「Bike Fun皇冠北海岸 綠色旅遊世界一起來」活動路線，從富貴角風藝術營區出發，經楓林路、台2線，沿著灣塔自行車道，一路上與大海並肩而行，盡賞北海岸多元地質景緻，自麟山鼻漁港連結雙灣自行車道，到淺水灣海濱公園廣場折返，原路返回富貴角風藝術營區，總長為22公里，是一條運動與休閒兼具的自行車路線。

為呼應「世界自行車日」的「世界」主題，北觀處特別邀請台裔美籍班傑及泰籍妻子參加領騎，現場超過百位車友，其中不乏首次來到北海岸的國際友人，透過這次旅程親訪台灣極北點的富貴角燈塔、海濱美景、遠眺台灣八大秘境綠石槽景觀以及雙灣自行車道沿途珍貴的藻礁及初夏綻放的海濱植物，沿途美不勝收的絕佳景觀，讓外國朋友不時發出讚嘆驚呼聲，更拿出手機狂拍要跟家人分享台灣的美。

北觀處以世界自行車日響應活動揭開今年度一系列的自行車活動，為期四個月的自主認證活動，也從6月1日開始至9月30日止，透過實體的自行車旅遊及線上的活動參與，邀請民眾以自行車體驗北海岸從基隆、萬里、金山、石門、三芝沿途的自然風光與風土人情，北觀處還準備了豐富的北海岸在地好禮作為每個月抽獎獎品，讓車友們既能運動得健康，又有機會帶走各式各樣好禮。

除了6月1日的「世界自行車日」外，9月將首度推出全國首創不限時「極北點富貴角燈塔騎遊活動」，邀請海內外旅客慢速騎乘無壓力享受北海岸的風光，沿途停留觀看風景外，還可以走進在地店家享用美食、深度體驗北海岸的人文風情，同場更加映「東北雙塔騎遊挑戰活動」串連極東點三貂角燈塔到極北點富貴角燈塔，一次滿足自行車休閒與運動愛好者。