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桌球／WTT重慶冠軍賽 林昀儒4局不敵張本智和無緣8強

中央社／ 台北1日電
台灣桌球一哥林昀儒。 新華社
台灣桌球一哥林昀儒。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽男單16強賽對決日本一哥張本智和，第4局在9比5領先時連丟6分遭逆轉，最終局數以1比3落敗，無緣8強。

在中國舉行的WTT重慶冠軍賽，男、女各有32名好手參賽，冠軍可獲得1000分積分，世界排名第7的林昀儒男單首輪以3比0橫掃加拿大籍好手李元璋，16強賽與日本一哥張本智和碰頭。

林昀儒、張本智和過去在國際賽4度交手，林昀儒以1勝3敗落居下風，唯一1勝是在去年法蘭克福冠軍賽，最近一次則是在今年世界桌球團體錦標賽碰頭，激戰5局後落敗。

林昀儒今天開賽慢熱，以2比11讓出，次局逐漸掌握節奏，取得10比6領先，後續似乎太過心急，正、反手輪流失誤，一連錯過3個局點，所幸及時回穩，以11比9扳回一城。

林昀儒第3局未能乘勝追擊，在7比10落後時，化解1個局點後無功而返，以8比11讓出。

林昀儒第4局開局就陷入0比3劣勢，趁著對手略顯急躁，連得5分超前，可惜在9比5領先情況下遭遇亂流，張本智和趁機展開反撲，包括最後的幸運擦邊球在內，一口氣連得6分帶走勝利。

在林昀儒16強止步後，昨天首輪扳倒韓國好手林鐘勳的高承睿，成為台將最後希望，稍後將在16強賽登場，將與中國名將林高遠爭奪8強門票。

大聯盟 林昀儒 桌球

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