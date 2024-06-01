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LPGA／美國女子高爾夫公開賽 徐薇淩暫居第5力拚金盃

中央社／ 台北1日電
LPGA年度5大賽之一的美國女子高爾夫公開賽今天結束前2回合激戰，台灣5人參賽，僅徐薇淩以2天高於標準1桿的141桿、並列第5最佳。 法新社
LPGA年度5大賽之一的美國女子高爾夫公開賽今天結束前2回合激戰，台灣5人參賽，僅徐薇淩以2天高於標準1桿的141桿、並列第5最佳。 法新社

LPGA年度5大賽之一的美國女子高爾夫公開賽今天結束前2回合激戰，台灣5人參賽，僅徐薇淩以2天高於標準1桿的141桿、並列第5最佳，蔡佩穎、盧昕妤、許淮茜與程思嘉遭淘汰。

今年美國女子高爾夫公開賽總獎金達1200萬美元（約新台幣3.88億元），在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽中獎金最高，球場難度也極具挑戰。前2回合結束，晉級75人中僅4人繳出低於標準桿的總桿數。

泰國好手米猜（Wichanee Meechai）暫以低於標準4桿的136桿、2桿之差單獨領先。

台灣5人通過資格賽取得美國公開賽參賽權，但前2回合結束，僅徐薇淩分別繳出72、69桿順利晉級，其餘4人遭淘汰。

徐薇淩賽後接受主辦單位訪問時表示，前3洞表現沒這麼穩，幸好後續該抓的博蒂有抓到。這回合球場風勢依舊很強，旗桿位置也很刁鑽，會盡量避免打到危險的地方。

徐薇淩談及最後2天賽事說，保持前2天策略，不做太多改變，現在只想多些時間休息，讓身體盡快恢復疲勞。

至於今年已拿下6場LPGA冠軍，狀況極出色的美國25歲好手柯達（Nelly Korda）原本被看好有機會挑戰生涯首座美國公開賽金盃，沒想到前2回合結束繳出高於標準10桿的150桿遭淘汰。

LPGA 徐薇淩 高爾夫

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