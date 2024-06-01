第七屆袋棍球校際聯賽開打 26隊齊聚新竹爭霸

袋棍球校際聯賽自2016年開辦，今年邁向第7屆賽事，參賽人口從首年6隊百餘名選手，至今發展到約300位球員投入，分成男子大專組、女子大專組、男子高中組、女子高中組以及男子國中組競賽，在學年的尾聲共同編織國內最高張力袋棍球賽事，今年有2支隊伍要挑戰連霸紀錄，分別為台北城市大學（6連霸）和新北市正德國中（3連霸）。

今年參賽隊伍當中不乏新面孔，像是男子大專組的政治大學就來勢洶洶，甫成軍的他們在隊史首戰以8：7力退台灣體育大學，射進「準絕殺球」的正是強力外籍生薩雀爾（Chase Thatcher），他在美國擁有10年袋棍球資歷，在學校看到教練蕭正宏擺攤招生，便加入創隊行列。蕭正宏盛讚這位子弟兵確實厲害，也希望他的實力可以刺激到台灣的本土球員，提升國內的水準。

政治大學強力外援薩雀爾。圖／大會提供

拿下去年高中男子組的三重商工，也在去年9月成立了女子隊，校際聯賽處女秀同樣取得開門紅，以16：0擊退另一支新隊伍正德國中，取得另類的跨級別勝利，其中陳沐珊一人就攻獲10球，創下生涯新高紀錄。

陳沐珊雖然球齡不到一年，但已經入選過中華台北代表隊前往日本比賽，她透露原本是被學長以球經身份延攬，沒想到教練讓她體驗後直接「入坑」，直呼這項運動比過去從事的划船和田徑有趣，「不只要拿球桿運球，射門射進也很有成就感。」

台灣發展袋棍球運動已經10年，這次帶領公東高工，台東高中和新生國中3所台東學校參賽的沈宗逸教練，是當初國內的首批選手，他指出台東是台灣袋棍球發源地之一，目前有10所學校在從事這項運動，這次也有6支隊伍來打校際聯賽，目前還是現役中華台北代表隊球員的他，前天才從美國移地訓練返台，立刻轉換身份投入校際聯賽，要將技術和經驗傳承給學生。

中華隊過去曾在世界盃以第41名作收，由於袋棍球即將在2028年成為洛杉磯奧運比賽項目，目前男、女代表隊正全力備戰2025年的資格賽，希望能透過國際舞台帶動國內袋棍球風氣，提升這項運動的能見度和參與意願。