體操／世界盃柯柏挑戰賽 唐嘉鴻預賽第1晉級決賽

中央社／ 台北1日電
台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻。 中央社資料照片
台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻。 中央社資料照片

在斯洛維尼亞港都柯柏（Koper）舉行的體操世界盃挑戰賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻在男子單槓預賽，以15.000分、再度以排名第1晉級決賽。

台灣男子體操好手唐嘉鴻，確定取得巴黎奧運的參賽資格後，依舊馬不停蹄的出國以賽代訓，前1站在保加利亞決賽首度實戰中嘗試6.8難度動作，儘管發生失誤僅獲得銀牌，但實際收穫滿滿。

本週轉戰斯洛維尼亞，唐嘉鴻仍照既定步驟，預賽難度選擇6.3的套路，最後以近乎完美的動作拿下15.000分、預賽第1的排名晉級決賽。

教練翁士航在接受中央社記者訪問時說，預賽表現算是相當不錯，「目前我們計劃決賽將再度挑戰一次6.8難度的套路，現在就是在奧運前多多嘗試，希望可以累積多些實戰經驗。」

翁士航強調，奧運前參加的任何賽事，預賽都會以6.3的動作上場，至於決賽就持續挑戰6.8分，「現在嘉鴻6.5的動作已經做得算相當不錯也穩定，所以持續給他刺激挑戰6.8分的動作。」

至於預賽第2名是由義大利選手麥克契尼（CarloMacchini）以14.950拿下，第3名則是克羅埃西亞名將舍比奇（Tin Srbic）獲得。

唐嘉鴻結束上週的保加利亞賽事後，將連續在斯洛維尼亞參加2站賽事，結束後就會返台休息閉關備戰巴黎奧運。

唐嘉鴻 挑戰賽 翁士航

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