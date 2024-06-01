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田徑／台灣田徑賽升格 18國好手來切磋

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
台灣國際田徑公開賽升格世界田總洲際巡迴賽台北站，今年吸引18國596位選手參賽。圖／中華田徑協會提供
台灣國際田徑公開賽升格世界田總洲際巡迴賽台北站，今年吸引18國596位選手參賽。圖／中華田徑協會提供

今年升格「世界田總洲際巡迴賽台北站」的台灣國際田徑公開賽，今明在台北田徑場舉行，中華田徑協會邀請包括東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯、里約奧運女子100公尺跨欄銀牌阿麗等好手來台參賽，我國選手楊俊瀚、張博雅在昨天記者會上也表示，期待能與世界頂尖選手擦出火花。

台灣國際田徑公開賽今年升格為世界田總C級賽事，共吸引18國596位選手參賽，尤其鄰近的日本、南韓、泰國、新加坡等都派出10名以上的好手參賽，其中南韓就派出了世錦賽男子跳高銀牌禹相赫、男子100公尺紀錄保持人金局潁來台，加上德格拉斯、阿麗，鏈球好手卡茲伯格、布魯絲等世界頂尖好手，將帶給台灣選手最激烈的挑戰。

而提前幾天抵台備戰的德格拉斯、阿麗夫妻檔，昨也在賽前記者會上分享這次參賽心情以及對於台灣的喜愛。其中德格拉斯還特地抽空前往龍山寺，甚至對台灣大叔們在打麻將充滿好奇心，至於阿麗則是愛上道地珍珠奶茶

談到將與德格拉斯再度同場競速，我國「最速男」楊俊瀚也坦言希望與德格拉斯有很棒的交流和比賽，「我之前有看他在捷克的比賽，他跑出了賽季最佳，這次不管是場上較勁還是私下交流，都希望可以跟他學到更多東西，也跟他相約巴黎（奧運）見。」

東京奧運 珍珠奶茶 記者會

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