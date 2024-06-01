總統：擬成立體育運動發展部 年編200億辦國際賽事

中央社／ 台北31日電

台灣國際田徑公開賽明天將在台北田徑場開戰，總統賴清德今天晚間出席開幕典禮致詞表示，政府規劃成立「體育運動發展部」，希望透過組織變革，推動全民運動並促進運動產業發展，未來預計每年將編列新台幣200億元體育預算，鼓勵舉辦國際級賽事。

台灣國際田徑公開賽今年升格為世界田總洲際巡迴賽台北站，成為C級賽事後，共有吸引18國、596名選手參加，包括東京奧運男子200公尺金牌得主加拿大好手葛瑞塞（Andre De Grasse）都來台參戰。

賴總統晚間出席「2024台灣國際田徑公開賽開幕典禮」致詞表示，歡迎亞洲田徑總會主席達賴（DahlanJumaan Al-Hamad）及世界各國的貴賓來到台灣，並感謝田徑協會多年來努力，不僅讓賽事規模不斷變大，也讓賽事升級，這對台灣非常重要，他也要在此向大家表達敬意。

總統說，未來新政府會與大家共同努力，推動台灣體育發展，並且規劃成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，推動全民運動，提升體育運動專業，促進運動產業發展。

總統表示，未來預計每年將編列200億元體育預算，鼓勵舉辦國際級賽事，讓台灣選手可以與國際一流選手互相交流提升實力，並且能以運動會友，讓許多台灣運動迷可以不必出國，就能觀賞到一流選手的表現，這些都是共同的目標。

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