射箭／玉山射箭國手選拔賽 風佑築、劉泰言等人入選

經過3天12局多達432箭的嚴苛賽事後，在嘉義中正大學進行的「玉山射箭國手選拔賽」，今天最終決選出今年的亞青／亞青少男、女反曲和複合弓代表隊及今年世界中學生運動會男、女反曲弓代表隊，正式組成今年台灣射箭的新生代代表隊，即將代表台灣今年9月27日於台北田徑場首度舉辦亞洲青年／青少年射箭錦標賽和及2024 年世界中學生運動會。

連續在嘉義中正大學舉行三天的「玉山國手選拔賽」，共有250名台灣新生代精英射箭選手參賽，爭取入選亞青／亞青少和世中運代表隊，但為了考評選手的穩定性，取消了對戰模式，而採用三天共射12局432箭方式，每天就得要射4局共144箭，再加要面對嘉義的亂風和偶而的小雨和艷陽高溫的挑戰。

射箭協會祕書長林政賢對選手三天下來的表現也覺得滿意，他說：「嘉義這幾天風蠻大的，也難免成績都有點浮動，但這批青年選手並不怯場，調整也都很即時，臨場反應也蠻快的，這次選拔是選出穩定性高的選手，但入選的青年和青少年國手接下來就得要多多練習對抗能力。」

這次參賽的250位台灣射箭青年好手中，又以入選巴黎奧運培訓隊的明德高中年僅17歲的風佑築最引人矚目，她在前三輪都獲得最高分，只有今天最後一輪第六輪射出617分、排名第4，但總積分依舊以43分優於居次的蘇芯羽和李采璇（36分），以排名第1入選亞青反曲弓女子組代表隊，但風佑築對成績並不滿意，她說：「我自己要求是要平均在330分左右，但可能風有點亂，判斷沒有即時。」

在亞青反曲男子組部份最後一團和氣，國立體育大學展現強大氣勢，從第一天就緊緊包辦前三，結果經過三天後，國立體育大學選手劉泰言、黃立承和鄭祥輝包辦了亞青男子代表隊前三，其中劉泰言和鄭祥輝都來自麗園高中，現在也都是國體大的室友，大一生燙著國體大招牌捲毛的劉泰言頗有過去奧運國手魏均珩的「冷面笑匠」風格，本來自封「馬桶守護者」，後來想想不太雅觀，又改口說：「叫我煞氣A言吧。」

劉泰言在國中時期曾入選過世青少代表隊，如今首度入選亞青代表隊，他說：「第一天射的還不錯，今天比較不太好，因為有點累，就沒這麼專心。」提到為什麼近況這麼好，他又開始有點誇張兼搞笑的說：「主要是我有學到我的室友鄭祥輝，他有跟石頭一樣的穩，以前比較毛躁，現在感覺突然想通了。」

在亞洲青少年反曲弓男子組部份，來自苗栗泰安鄉士林部落的泰雅族17歲小將黃鑫，在第一、二和四輪都射下積分最高的8分，最終以35分總積分力壓來自花中的詹豪杰、徐皓哲拿下總排第一，黃鑫說：「去年有去愛爾蘭參加了世青少賽，有了更多經驗，現在失誤箭也比較少了一點。」