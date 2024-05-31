拳擊／奧運資格賽郭怡萱首戰落敗 黃筱雯成最後希望

中央社／ 台北31日電
台灣拳擊小將郭怡萱。拳擊協會臉書
台灣拳擊小將郭怡萱。拳擊協會臉書

台灣拳擊小將郭怡萱今天迎接巴黎奧運拳擊第2次世界區資格賽女子50公斤級首戰，以0比5輸給芬蘭選手奧嘉，無緣巴黎奧運，而黃筱雯成為台將最後希望，明天將拚女子54公斤級8強席次。

18歲郭怡萱目前就讀清華大學大一，過去曾當選亞青、世青國手，3月巴黎奧運第1次世界區資格賽則是她成人國手初體驗，可惜在16強止步。

郭怡萱這次再戰在泰國舉行的第2次世界區資格賽，身高150公分的她首輪輪空，32強賽碰上具有身材優勢、芬蘭選手奧嘉（Pihla Kaivo-oja），雙方以0比5敗下陣來。

教練柯文明表示，郭怡萱主戰場是在48公斤級，但因為奧運無此量級，因此這次越級挑戰，他稱讚郭怡萱有膽識，但國際賽經驗不足，出拳命中率雖不錯，但腳步還須跟上對手。

台灣隊這次共派出3名好手出賽，男子57公斤級的李承威在16強賽出局，郭怡萱則在32強止步，僅剩東京奧運銅牌得主黃筱雯還在奮戰。

黃筱雯明天將在女子54公斤級16強賽出戰丹麥選手摩坦森（Melissa Mortensen），只要能再搶下2勝、挺進4強，就能加入賴主恩、甘家葳、陳念琴、林郁婷、吳詩儀行列，一同前進奧運。

談到丹麥選手，教練劉宗泰分析，對方也是技術型的選手，「但筱雯比她高，她應該也是會用衝打的方式來對付筱雯，因此還是以控制距離跟打點數為主要優勢。」

劉宗泰表示，希望黃筱雯能先戰勝自己的壓力，發揮出平常的水平。

拳擊 陳念琴 黃筱雯

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