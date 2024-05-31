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法網／因雨延賽兩天不影響 謝淑薇／梅騰絲女雙過頭關

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇(右)與搭檔梅騰絲。擷圖自X
謝淑薇(右)與搭檔梅騰絲。擷圖自X

受到雨勢影響延後兩天才在法網女雙首輪登場的我國世界女雙球后謝淑薇，今天與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）遭遇日本青山修子／塞爾維亞克魯尼琪（Alexandra Krunic），最終以6：1、7：6（7：3）直落二勝出，挺進到第二輪。  

謝淑薇去年法網與中國大陸搭檔王欣瑜攜手拿下女雙冠軍，贏得個人生涯第二座法網冠軍，今年她則是改與梅騰絲合拍，兩人過去已經攜手拿下2021年溫網冠軍以及今年澳網冠軍，假使這次法網兩人能順利摘冠，梅騰絲也將會超越彭帥、史翠可娃（Barbora Strycova），成為與謝淑薇攜手拿下最多大滿貫冠軍的搭擋。

而謝淑薇／梅騰絲原訂前天晚間就將進行女雙首輪賽事，不過受到近兩天巴黎雨勢影響，賽事延至今天才舉行，面對青山修子／克魯尼琪，謝淑薇／梅騰絲首盤就勢如破竹，開賽後連拿5局，並且一度有機會賞給對手「貝果」，不過青山修子／克魯尼琪在第6、7局連續化解4個盤末點，但最終仍是讓謝淑薇／梅騰絲以6：1先下一城。

在首盤僅花33分鐘就拿下後，兩組人馬卻在第二盤打出超過1小時的激烈拉鋸戰，青山修子／克魯尼琪雖然在第6局完成本場比賽首次破發，但第7局謝淑薇／梅騰絲不甘示弱隨即回敬破發，雙方也一路打進到搶七後，謝淑薇／梅騰絲最終也以7：6（7：3）勝出，晉級到第二輪。

至於我國另一名女雙好手吳芳嫺，今天則是在女雙首輪與中國大陸搭檔朱琳攜手出擊，不過面對中國王雅繁／英國拉姆斯登，最終以2：6、2：6敗下陣來，在首輪止步，而晚間詹皓晴則將與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手在首輪登場。

法網 謝淑薇 魯尼

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