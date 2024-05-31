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新加坡羽賽／周天成拍退西本拳太 相隔4年再晉4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 新華社
周天成。 新華社

BWF超級750的新加坡羽球公開賽今天展開8強賽程，我國羽球一哥周天成碰上世界排名第11名的日本好手西本拳太，最終以21：17、21：13直落二勝出，挺進到4強賽，也是他本季第5度殺進到4強，有機會力拚個人今年第二冠。

總獎金85萬美元的新加坡羽球，我國一哥周天成曾在2018年奪下此賽事冠軍，2019年則是再度闖進到4強賽，不過最終不敵印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting）無緣衛冕，而近兩年則都是由金廷拿下此賽事男單冠軍，不過今年他在第二輪就止步，無緣完成3連霸。

而周天成今年先是在首輪拍落世界第3名的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），第二輪面對加拿大楊璨則是在苦戰3局後逆轉勝出，相隔4年重返8強賽。

今天8強賽周天成則是對上世界排名第11名的日本好手西本拳太，他也打出精采一戰，首局周天成在前段幾乎一路落後的情況下，於13：15時拉出一波4：0攻勢逆轉，儘管隨後又遭到西本拳太追平，但周天成仍是頂住壓力連拿4分，以21：17先下一城。

第二局西本拳太再度打出3：0開局取得領先，不過周天成又在局中打出一波5：0逆轉戰局，且未再給西本拳太超前的機會，以21：13直落二勝出，搶下4強賽門票，明天將對上世界排名第2名的中國大陸好手石宇奇。

至於混雙8強賽今天則是上演台灣內戰，由楊博軒／胡綾芳出戰葉宏蔚／李佳馨，最終楊博軒／胡綾芳以21：17、21：17直落二勝出，挺進到4強賽。

周天成 羽球 葉宏蔚

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