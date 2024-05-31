田徑／楊俊瀚約德格拉斯巴黎見 葉柏廷最愛禹相赫笑容
台灣國際田徑公開賽今年升格後吸引不少亞洲與世界頂尖好手來台參賽，而正在為奧運備戰或是爭取積分的我國選手也將面臨來自世界的考驗，其中「最速男」楊俊瀚就將與東京奧運金牌德格拉斯在男子200公尺賽場競速，目前還在奧運積分安全名單內的楊俊瀚，也在今天記者會上當面與德格拉斯相約巴黎見。
第二度來台參加台灣公開賽的德格拉斯，生涯至今已經拿下6面奧運獎牌，其中包括東京奧運男子200公尺金牌，是這次台灣公開賽最大咖的運動員，而後天他也將與楊俊瀚在男子200公尺賽場競速，這同時也是楊俊瀚今年在國內的首場賽事。
過去就曾與德格拉斯有過幾次競速經驗的楊俊瀚表示，德格拉斯在重要賽事的穩定度一直是他想學習的地方，「他每次在重大賽事幾乎都可以奪牌，儘管在備戰期間可能遇到一些狀況，都能夠在比賽前調整回來，這是我可以學習的地方。」
楊俊瀚目前在奧運積分榜排名第42名，仍在48名的安全名單內，今天記者會上他也直接與德格拉斯相約巴黎見，「我之前有看他在捷克的比賽，他跑出了賽季最佳，這次不管是場上較勁還是私下交流，都希望可以跟他學到更多東西，也跟他相約巴黎見。」
至於我國新科男子跳高紀錄保持人葉柏廷，則將與南韓全國紀錄保持人、世錦賽銀牌禹相赫同場競技，葉柏廷也透露已經觀察禹相赫多年，並且對於他在比賽中總能帶著微笑且極具感染力的比賽氛圍留下深刻印象，「他對比賽總是充滿激情，看他的比賽是很享受的，像我之前比賽就很嚴肅、緊繃，看到他能以那麼放鬆的狀態上場，希望能學習到他的態度。」
而我國新生代「跨欄女神」張博雅，則將面臨美國「超人媽媽」、里約奧運銀牌阿麗的考驗，張博雅在談到目前調整狀態時則表示，在經過年初幾場賽事的調整後，進步最多的就是心態的部分，對於比賽已經不那麼容易害怕，也希望自己氣勢不要輸給對手，朝著13秒內的目標邁進。
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