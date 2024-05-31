足球／國小世界盃總決賽6月7日登場 男女16強爭金盃

教育部體育署今天辦理「112學年度國民小學足球世界盃賽」全國總決賽記者會，本學年度參賽學校再度突破新高，共計有782支隊伍報名參賽，並由115支隊伍進入複賽，在歷經8日的複賽賽事後，將由男女生組前16強隊伍，晉級全國總決賽拚戰最後的冠軍獎盃。

本學年度的決賽賽事，將於6月7至10日於台北田徑場舉辦，以延續世界盃暨亞洲盃資格賽的足球熱潮。此外，為提供決賽小選手們最佳的比賽場地，在全國決賽賽事開打前，中華民國迷你足協會也將協同中華民國足球協會及台北市政府體育局一同檢視並恢復田徑場草皮狀態，以維護賽事選手的場地安全。

在賽事方面，本屆賽事亮點包括了111學年度的男女生冠軍隊伍台中市協和國小與花蓮縣東里國小，都成功踢進決賽賽事，目標力拚二連霸。對此，花蓮縣東里國小校長鍾佳慶說：「冠軍我們當然是有信心，也有這個企圖心要拿下連霸，我們抽籤順位剛好拿到一號，覺得是個好彩頭，期待孩子們能夠再把冠軍帶回花蓮。」

另外，在今年有多所學校首次踢進全國決賽賽事，男生組的台北歐洲學校、桃園市西門國小及花蓮縣崇德國小，女生組的南投縣雙龍國小、台北市建安國小及台東縣豐田國小等，個個來勢洶洶，不容小覷。

而決賽常勝軍方面，男生組108學年度冠軍台中市清水國小已連續兩年前進全國16強，今年將以再度奪下冠軍為目標努力奮戰。女生組的部分，111學年度亞軍隊伍台東成功國小的當家射手、同時榮膺上屆金靴獎的六年級選手馬稚甯，今年是她最後一屆參與的國小足球世界盃賽事，期望能在畢業前帶領隊友們為學校拚下第一座冠軍獎盃。

此外，南投縣今年女力爆發，共有3支球隊都踢進全國16強，分別是雙龍國小、乾峰國小、以及108學年度冠軍隊伍水里國小。其中，雙龍國小與乾峰國小也將在全國總決賽第一場比賽就碰頭，上演南投內戰。誰能代表各縣市學校拿下全國冠軍，值得大家期待注目。

體育署表示，國民小學足球世界盃賽以國小三年級至六年級的學生為參加對象，本盃賽的辦理宗旨在於倡導校園運動風氣，促進團隊精神及人際關係，並學習團隊合作群策群力，且在比賽中尊重對手，推展體育品德教育。