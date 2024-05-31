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田徑／德格拉斯二度來台見麻將好驚喜 阿麗愛上台珍奶

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊俊瀚（左）將與東奧男子200公尺金牌德格拉斯（右）再度同場競速。記者劉肇育／攝影
楊俊瀚（左）將與東奧男子200公尺金牌德格拉斯（右）再度同場競速。記者劉肇育／攝影

台灣國際田徑公開賽今年正式升格為「世界田總洲際巡迴賽台北站」，成為C級賽事後吸引世界頂尖好手在明、後兩天來台參戰，在今天的記者會上包括奧運奪牌好手德格拉斯（Andre De Grasse）、阿麗（Nia Ali）以及南韓跳高紀錄保持人禹相赫，以及我國田徑好手楊俊瀚、張博雅、葉柏廷都到場分享對這次賽事的期待，其中已經多次與德格拉斯在賽場相遇的楊俊瀚，就喊話期待與德格拉斯在巴黎奧運相見。

今年台灣國際田徑公開賽通過世界田徑總會升格，並且吸引18國596位好手參賽，不僅我國選手精銳盡出，鄰近的亞洲國家南韓、日本、香港、印度、泰國、新加坡、菲律賓、越南也都派出10名以上的選手參賽，將有數位國際頂尖好手在這次賽事中與我國好手同場競技。

在今天的記者會上中華民國田徑協會理事長葉政彥親自歡迎國際菁英選手的到來，並強調今年台灣公開賽能夠升格是莫大的榮耀，也期待我國好手能夠把握與世界頂尖好手同場競技的機會進行友善交流，並爭取奧運積分。

其中第二次來台參賽的德格拉斯，這次還帶著伴侶阿麗一同來台，這對奧運奪牌夫妻檔也將與我國好手楊俊瀚、張博雅同場競技，而前幾天就抵台的兩人也利用前幾天前往台北知名景點走走，德格拉斯也分享在龍山寺看見麻將的好奇心，並期待賽後有機會能到台北101逛逛。

至於首次來台的阿麗，更是透過保姆教她的中文向與會人員問候，也分享了這兩天喝到台灣道地珍珠奶茶的雀躍心情，甚至還大讚張博雅的髮型，「我有看過她在日本的比賽，遇到逆風的狀況，希望她這次在台灣能有很好的成績表現。」

而去年就曾到高雄國訓中心進行移訓的南韓跳高紀錄保持人、世錦賽銀牌禹相赫，則是感謝中華田協與台北市政府攜手舉辦此賽事，讓他有機會再度來到讓他留下美好回憶的台灣，也期待自己能在明天的男子跳高決賽中有亮眼成績。

台灣國際田徑公開賽今年正式升格為「世界田總洲際巡迴賽台北站」吸引18國596位好手參賽。記者劉肇育／攝影
台灣國際田徑公開賽今年正式升格為「世界田總洲際巡迴賽台北站」吸引18國596位好手參賽。記者劉肇育／攝影

世錦賽 楊俊瀚 田徑

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