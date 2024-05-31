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法網／坦言對巡迴賽失去動力！37歲約克維奇專心備戰3種賽事

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾維亞世界球王約克維奇。 法新社
塞爾維亞世界球王約克維奇。 法新社

塞爾維亞世界球王約克維奇Novak Djokovic）今天直落三擊敗西班牙巴耶納（Roberto Carballes Baena），連19年闖進法國網球公開賽32強，他受訪時坦言對ATP巡迴賽失去動力，目前以大滿貫、奧運及為國出戰為主。

現年37歲的約克維奇以6：4、6：1、6：2輕取巴埃納，下一輪對手是義大利穆薩提（Lorenzo Musetti），約克維奇如果沒打進4強，將讓出球王寶座。他受訪時表示，「要一直擁有這20年來的動力很不簡單，這一刻遲早會到來，就是需要休息幾周喘口氣。」

約克維奇強調，儘管有時動力減少，但訓練時沒有偷懶，仍完成教練團要求的任務，每天都會去訓練場和健身房，做身體和心理訓練。

約克維奇坦承今年只專注大滿貫、奧運和為國出戰，這才是他的打球動力，「這樣說可能不好，但那些大型ATP賽事，過去和現在我都是其中一分子。他們是我生涯和成就不可或缺的一部分，但每場比賽都維持巔峰，越來越有挑戰性。」

Novak Djokovic 法網 約克維奇

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