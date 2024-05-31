足球／北田草皮已達賽事標準 足協仍將面臨終極挑戰

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪中華台北隊對戰阿曼隊，於6月6日晚上19時在台北田徑場舉辦，除了台北市體育局對場地的固定養護，中華民國足球協會從今年4月起亦開始加強草皮平整及茂密度養護，在專業團隊的努力下，草皮和土壤已獲得相當程度的改善，這兩天剪草高度已降至約3.5公分，且已安排在賽前幾天進行滾壓，讓場地的平整度達到賽事標準。

目前面臨的最大挑戰，是台灣國際田徑公開賽將於6月1、2日使用同樣的場地，草皮和土壤不可避免會受到損傷，為確保場地狀況良好且安全，體育局與足協將於田徑賽結束的6月2日晚間，率領專業團隊進行場地會勘，在僅有3天的養護時間內，以最有效率的方式進行草地補土、填沙、鋪草、壓平，讓兩隊能夠在安全、舒適且符合國際標準的場地中進行比賽。

足球運動透過國際賽和其他多元方案與各國交流，所串聯起的友誼和關懷，是足球交流所帶來的暖心回饋。日本足球協會一直是中華足協的長期合作夥伴，從教練講習的講師派遣支援到技術交流合作，跟台灣的關係相當密切。

日本足協在得知地震消息後，除第一時間立即關心台灣災情以外，更於得知花蓮災情後內部召開理事會商討捐款事宜。經過討論後日本足協決定透過中華足協捐贈2萬美元作為災後重建之用，而中華足協也於本周收到款項後立即轉匯入花蓮縣政府指定賑災專戶，確保日本足協的愛心能全數抵達花蓮災區。中華足協感謝日本足協的大力支持與協助，希望這筆善款能夠幫助花蓮早日回歸日常生活。

6月6日的賽事門票已於UDN售票網發售，門票全票400元、客場區座位全票400元、優待票200 元，購買20張以上團體票價可享8折優惠。