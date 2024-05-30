新加坡羽賽／麟洋配不敵世界第4 雙胞胎也無緣8強

世界排名第9的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，新加坡公開賽第二輪遭遇世界排名第4的馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰，雙方大戰3局，「麟洋配」決勝局在16：16時連失4分，錯過8強機會。

過去兩組選手8度碰頭勝負各半，今天首局也打得拉鋸，大馬組合15：15時連拿4分才拉開差距，以21：18先下一城；第二局「麟洋配」克服14：17落後劣勢，先取得20：19局點，第一個機會王齊麟雖發球掛網，仍在第3個機會把握住，以23：21扳平局數。

決勝局比分仍膠著，「麟洋配」10：13落後時一度打出連拿4分攻勢逆轉，但優勢沒能維持，16：16時連失4分，雖瓦解對手一個賽末點，在王齊麟回球掛網下仍以17：21讓出勝利，在1小時又7分鐘激戰中止步第二輪。

壓軸登場的雙胞胎李芳任／李芳至，面對世界排名第7的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）也沒能闖關，以8：21、12：21錯過8強門票。

新加坡公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美金，總共有9組台將闖過頭關，今天混雙楊博軒／胡綾芳率先搶下8強門票，另組混雙葉宏蔚／李佳馨也晉級，「一哥」周天成更通過3局大戰考驗，拍下加拿大楊燦晉級8強。

女單「中租學霸」許玟琪3局不敵南韓「世界球后」安洗瑩，白馭珀也敗給印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），女雙張淨惠／楊景惇不敵日本名將組合松本麻佑／永原和可那，3組女將都止步16強；「左手重砲」林俊易和丹麥「世界球王」安賽龍大戰3局，可惜以16：21、21：14、16：21吞敗，同樣停在第二輪。