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環團揭塞納河水質遠未達標 舉行巴黎奧運泳賽堪憂

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
巴叐塞納河水質仍受到質疑。 路透
巴叐塞納河水質仍受到質疑。 路透

距離法國巴黎奧運開幕僅剩2個月，但一個慈善組織今天公布的水質檢測數據顯示，預定比賽場地之一巴黎的塞納河（LaSeine）仍然太髒，不適合游泳。

法新社報導，法國當局為了整治塞納河水質，一直在與時間賽跑。巴黎奧運預定在這條河舉行的賽事，包括7月底的鐵人三項游泳項目及8月的開放水域游賽。

海洋保護慈善組織「衝浪者基金會」（SurfriderFoundation）持續定期測量塞納河水中關鍵的大腸桿菌和腸球菌含量，以確定是否含有排泄物。其最新檢測結果顯示，這2種菌的含量皆高於相關運動總會設定及歐洲浴場規定的標準。

其中一項數據顯示，在巴黎知名地標亞歷山大三世橋（Pont Alexandre-III）附近的塞納河段，大腸桿菌含量高達鐵人三項和開放水域游泳各別總會允許上限的3倍多。

衝浪者基金會表示，如此「差勁」的水質，很可能歸咎於本月大量降雨，因為在檢測前36小時曾降下大雨，檢測前12小時降下小雨。

大量降雨往往造成擁有逾百年歷史的巴黎下水道系統水量氾濫，導致未經處理的汙水直接排入塞納河。

巴黎奧運主辦單位目前祈禱7月26日至8月11日比賽期間天氣晴朗，但也曾表示若出現暴風雨，不排除塞納河的游泳賽事可能有必要延期甚至取消。

巴黎第一副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）4月時告訴媒體記者，讓塞納河變乾淨「很可能是（巴黎奧運）最難安排的計畫」。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）皆已承諾會在奧運開幕前在塞納河小游一段，以證明水質安全無虞。消息人士透露，伊達戈目前排定下水日期是6月23日。

亞歷山大 衝浪 鐵人三項

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