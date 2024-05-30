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新加坡羽賽／周天成鏖戰68分鐘逆轉加拿大楊燦 晉男單8強

中央社／ 台北30日電
周天成。 新華社
周天成。 新華社

BWF新加坡羽球公開賽今天進行各組16強，台灣男單一哥周天成面對加拿大華裔球員楊燦，鏖戰68分鐘以20比22、21比9、21比17逆轉獲勝挺進8強。

世界排名第13名的周天成，生涯對上世界第25名的楊燦，賽前交手過5次，周天成取得4勝1敗的優勢。

今天首局開打後，2人呈現互相拉鋸的狀態，周天成雖一度以13比9的領先，但楊燦打出一波10比3的攻勢，反以16比19落後，儘管周天成奮力追到20比20平手，可惜連續失誤讓他只得以20比22讓出首局。

第2局周天成全力反撲，開賽就是9比2攻勢，隨後將差距越拉越大，輕鬆以21比9扳回一成；關鍵的第3局，周天成兩度以9比5、15比11領先，但楊燦拒絕認輸，追成17比17平手，此時周天成提速強攻，一口氣連拿4分終結比賽帶回勝利。

安抵8強的周天成，接下來將迎戰日本好手西本拳太，過去周天成曾在2018年拿下過新加坡羽球賽男單冠軍，去年則是止步16強。

台灣另一男單好手、「左手重砲」林俊易，今天則對上現任球王丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），雖然力拚58分鐘，仍以16比21、21比14、16比21敗下陣來。

至於取得奧運資格的混雙組合葉宏蔚、李佳馨，今天則以21比19、21比6輕取印尼組合費迪南夏（DejanFerdinansyah）、瓦迪佳佳（Gloria EmanuelleWidjaja），如願挺進8強。

周天成 羽球 葉宏蔚

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