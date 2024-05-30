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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

新加坡羽賽／林俊易「屠龍」失敗 男單8強台將剩周天成

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易。報系資料照
林俊易。報系資料照

世界排名17的我國「左手重砲」林俊易，生涯第3度挑戰丹麥「世界球王」安賽龍，首度拿下一局，決勝局還讓「龍王」比出大拇指讚賞，可惜沒能再寫突破，以16：21、21：14、16：21吞敗，新加坡公開賽止步第二輪，男單8強希望剩下「一哥」周天成。

世界排名13的小天，首輪力退第3種子、印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），今天碰世界排名25的加拿大楊燦，小天首局雖以20：22讓出，但小天第二局以21：9拿下，決勝局再頂住拉鋸壓力，17：17時連拿4分，大聲吶喊慶祝21：17晉級8強。

林俊易過去兩度碰安賽龍都是直落2吞敗，今天再對決，首局一路落後下以16：21失守，但第二局中段打出連拿5分攻勢，以21：14扳平戰局。

決勝局林俊易開賽就陷入0：6落後，一路苦追下仍有好球出現，連安賽龍都比出拇指「按讚」；安賽龍19：13時申請傷停治療，恢復比賽後林俊易追到16：20，可惜出現小球失誤，讓安賽龍以21：16拿下，激動「拉弓」慶祝耗時56分鐘的激戰勝利。

新加坡公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美金，總共有9組台將闖過頭關，今天混雙楊博軒／胡綾芳率先搶下8強門票，另組混雙葉宏蔚／李佳馨也晉級，女單「中租學霸」許玟琪則是3局不敵南韓「世界球后」安洗瑩，白馭珀也敗給印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），女雙張淨惠／楊景惇不敵日本名將組合松本麻佑／永原和可那，止步16強。

安賽龍 林俊易 葉宏蔚

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