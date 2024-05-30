羽球／周天成登BBC分享抗癌過程 盼能奪下巴黎奧運獎牌

我國羽球一哥周天成今年2月在泰國大師賽封王後，向外界公開去年罹癌消息，他最近登上英國《BBC》分享對抗病魔的過程，希望能藉此激勵更多人，也期許能在奧運奪下獎牌。

《BBC》廣播節目「Sportshour」近日以「備戰奧運如何拯救羽球選手周天成一命？」為題，分享周天成的專訪內容。小天提到，去年為備戰奧運做例行性全身檢查，發現有一項癌症數值偏高，當時醫院2位醫生都請他先觀察，一年後再回來檢查就好。不過物理治療師高敏珊建議他到另一家醫院檢查，結果診斷出大腸癌，幸好癌症屬早期，只需進行微創手術切出癌細胞。手術不久後，他馬上進入賽事備戰。

周天成坦言聽見罹癌消息當下很震驚，「我都吃得非常健康，運動員一定會對日常飲食及身體狀態很謹慎，我家人也感到驚訝，家族成員不只一人有癌症病史，或許和基因有關，那段時間非常煎熬，我得爭取更多積分，但身體還沒準備好。」

周天成提到，剛開始以為場上表現能不受影響，但後來遇到較高強度的比賽會失去專注力，這就是去年陷入低潮的原因，不過也是有這樣的經歷，現在才更有信心，以堅強的心態面對任何挑戰。

罹癌半年後，周天成去年11月在海洛公開賽奪冠，他表示，「我沒有告訴任何人，不想給自己找藉口，能奪冠帶給我很大的信心。」今年泰國站奪冠後，小天公布這段經歷，他期盼能激勵更多人，「只要永遠不放棄夢想，就算遇到再多難關，一定都可以克服。我不只想跟大家說我生病了，我想說，無論面對什麼問題都必須克服，並堅持自己的夢想。」

周天成表示自己從未放棄羽球，奧運是職業生涯最大的夢想，「我還沒在奧運奪下過獎牌，不能停下來，就算機會渺茫，我還是想試試看。奧運奪牌是運動員的夢想，我的目標是創造歷史，今年8月拿到奧運羽球單打獎牌。」