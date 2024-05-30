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拳擊／奧運資格賽 李承威16強落敗無緣前進巴黎

中央社／ 台北30日電
拳擊好手李承威。圖／中華拳擊協會提供
拳擊好手李承威。圖／中華拳擊協會提供

在泰國曼谷舉行的巴黎奧運拳擊第2次世界區資格賽，台灣男子好手李承威今天在57公斤級16強，以0比5不敵多明尼加選手桑托斯菲立茲，確定無緣今年奧運。

巴黎奧運拳擊第2次世界區資格賽，台灣派出女子50公斤級的郭怡萱、女子54公斤級的黃筱雯、男子57公斤級的李承威出賽力拚奧運門票。

李承威今天在16強對上多明尼加桑托斯菲立茲（Jose Luis De Los Santos Feliz），儘管佔有臂展和身高優勢，但對手動作靈活，相當會抓空檔反擊，首回合5名裁判中有4名給了桑托斯菲立茲10分。

第2回合李承威積極反撲，卻在剩下1分43秒被對手擊中頭部遭到裁判讀秒，儘管仍繼續比賽，但第2回合結束後，5名裁判全都給對手10分，讓李承威陷入劣勢。

最後回合李承威火力全開，同樣也在比賽剩下2分21秒時擊中對手讓裁判讀秒，只可惜為時已晚，最終分數為28比29、27比30、28比29、28比29、27比30，總積分0比5落敗。

教練曾自強在接受中央社訪問時說，「最後真的盡力了，可惜前面有些機會沒把握住，台灣男子選手在國內練習少、對抗強度不高，缺的就是實戰經驗，接下來必須好好規劃。」

至於首輪輪空的郭怡萱，預計首戰32強會對上芬蘭的歐賈（Pihla Kaivo-oja）；而上屆東京奧運獲得銅牌的黃筱雯，預計6月1日16強對上丹麥的莫天森（Melissa Mortensen）。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 拳擊 黃筱雯

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