新加坡羽賽／差2分擊敗安洗瑩！許玟琪遭逆轉殘念止步第二輪

昨天首輪爆冷拍下新加坡公開賽第3種子，我國混雙組合楊博軒／胡綾芳今天再打出驚奇，瓦解泰國公開賽剛奪冠的中國大陸組合郭新娃／陳芳卉4個賽末點，後來居上以21：23、24：22、21：16逆轉勝，成為第一組晉級新加坡站8強的台將。

接續上陣的「中租學霸」許玟琪，生涯第8度和南韓「世界球后」安洗瑩交手，許玟琪首局先搶下，終結連輸14局劣勢，可惜沒能再進一步，遭安洗瑩連趕2局逆轉。

新加坡公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美元，握有賽史2冠的我國「一姊」戴資穎雖因傷無緣與會，但「一哥」周天成為首的9組台將闖過頭關。

今天先登場的楊胡配世界排名28，對手排名雖在百大之外，但前兩站的泰國公開賽先登頂，首度交手也在首局先取得20：17的局點優勢；楊胡配連趕4分超前，但自己局點也沒把握，讓中國組合以23：21搶下首局。

第二局楊胡配一度取得12：7領先，但遭對手追平再超前，不過楊胡配18：20落後下先瓦解對手2個賽點，接續2個危機也化解，硬是以24：22扳平局數，決勝局更在16：16下連趕5分，以21：16前進8強。

世界排名28的許玟琪，第8度遭遇安洗瑩，首局先握有20：17領先，雖被安洗瑩連趕4分超車，在瓦解球后局點下仍以23：21搶下首局，但被安洗瑩第二局21：11扳平。

決勝局許玟琪在14：19落後下連趕5分追平，可惜關鍵分仍被安洗瑩搶下，最終以19：21錯過8強機會。