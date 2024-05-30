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巴黎奧運／田徑跑道變夢幻薰衣草紫！官方盼凸顯運動員存在

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運田徑場館。 美聯社
巴黎奧運田徑場館。 美聯社

巴黎奧運即將在7月26日展開，籌委會近日曝光田徑場地的跑道色彩，竟是夢幻薰衣草紫，創奧運首見景象，到時候跑者比賽就像在薰衣草田上，令許多人相當期待。

巴黎奧運田徑主場館Stade de France曾是1998年世界盃足球賽主場館，目前仍是法國最大體育場。巴黎奧運官方IG曝光跑道顏色是紫色，獲得不少好評，但也有人持反對意見，「我更喜歡經典的紅色」、「紅色是我們的信仰，不要破壞它」。

據外媒報導，從電視轉播看起來，紫色更能展現運動員的存在，這個跑道採用50%可再生和非化石產品打造，變得更環保。國際奧委會沒有強制規定跑道顏色，2016年里約奧運將跑道改為藍色，也是奧運第1次非紅色跑道。

賽事經理布隆代爾（Alain Blondel）解釋，巴黎奧運組委會希望有創新思維並跳脫框架，因此這個不同於以往的跑道才會出現。本屆奧運場館主色調為綠色、藍色與紫色，最終將田徑場地色調訂為紫色，跑道為淺紫色、技術區域深紫色、跑道外則是灰色。布隆代爾強調，「我們在顏色下足功夫，才能以最棒的色調凸顯運動員，跑道一定要漂亮沒錯，但重要的是，必須讓運動員突出。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

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