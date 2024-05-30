網球／賽前發高燒…四維膠帶盃三男組陳品赫抱病參賽 驚喜奪首冠

前一天還發高燒，第二天抱持高度戰鬥意志，第二天卻打敗強敵，勇奪57屆四維盃國小三年級男生組冠軍，小小陳品赫昨演出大驚奇。

這項決賽29號早上開打，之前連續三次並列季軍的三峽國小陳品赫與中山國小江帆廷捉對廝殺。比賽一開始雙方都表現傑出呈現膠著，後半段陳品赫才靠著幾顆小球的戰術以及較佳的穩定性以6：2奪下首座四維盃冠軍。決賽的對手帆廷其實與品赫有著奇妙的緣份，連續三次一起頒獎季軍合照，並且非常巧合的在一次網協10B雙打四強賽事中，意外相認帆廷的爺爺跟品赫的爺爺是近30年前的球友，那時品赫的爸爸陳建瑋則是國高中時期，父子檔常常在台北的建安國小室內球場與當時的一些壯年高手們打球，其中就包括帆廷的爺爺。陳建瑋表示，小江哥(帆廷爺爺)是羽球底，截擊與搶球都非常好，那段時間其實是自己進步很多的一段時期，啟蒙教練王明鴻老師也教導許多的雙打觀念給他，沒想到現在是孫子輩在比賽了，實在是很特別的緣份。

時間回溯到26號，下午四點左右的賽程，品赫在一點左右都還是接近39度的高燒，一大早醫生診斷為扁條腺以及喉嚨發炎腫大，需要吃抗生素來醫治。陳建瑋回憶，下午跟老婆已經在討論棄賽下次再拚，品赫發燒都會很不舒服像小嬰兒一直呻吟，要媽媽陪，看了很心疼。他問陳品赫前面的對手可能強度沒那麼強，如果退燒藥吃了要試試看嗎？真的不舒服我們就退賽下次再拚就好。結果品赫還是想打，下午吃完退燒藥後還是往比賽現場前進。幸好，這病毒來得快去得也快，退燒後舒服多了，品赫一看到網球場腎上腺素分泌，似乎沒有太大的影響，第一天賽程仍舊順利過關，便趕快回家休息。第二天沒有發燒了只有剩下黃鼻涕。陳建瑋表示很感謝老婆回家一直不斷幫品赫洗鼻子清黃鼻涕，感冒的症狀在抗生素作用下有明顯的改善。

這次賽事很意外的是原先四強與決賽的假想敵凱凱跟宇葳，他們都在激戰後落敗。陳建瑋表示，人算不如天算，這次兒子身體微恙，目標其實是八強簽名到海報就好，沒想到一路殺進決賽甚至奪冠，只能說也有不少好運的成份，加上這幾天天氣都是陰天，對於品赫生病的體能沒有太大的考驗，最終才幸運奪冠。

前一天還生病在床，第二天卻勇奪四維杯小三組冠軍，陳品赫寫下驚奇。 圖／唐福春提供

從10C單雙冠軍，到10B兩度單打冠軍，陳品赫終於在最重要的四維盃成功登頂，跟上宇崴與閎凱的腳步四年。

陳建瑋表示很開心品赫在綠點球的畢業戰有完美的結局，下次就會打硬球了，不進則退，就開心一整天就好，持續開心的打網球永遠是最重要的事。