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新加坡羽賽／「麟洋配」內戰勝出 林俊易挑戰球王安賽龍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋(右)與王齊麟。 法新社
李洋(右)與王齊麟。 法新社

BWF超級750系列的新加坡公開賽今天全面開戰，我國「一哥」周天成力退世界排名第3的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），混雙楊博軒／胡綾芳也在3局大戰力退排第3種子的日本組合東野有紗／渡邊勇大，不過楊博軒男雙再上陣和李哲輝3局敗給自家人「麟洋配」王齊麟／李洋，沒能迎接單日兩勝。

新加坡公開賽總獎金85萬美金，昨天進行的部分賽程，包括男單「左手重砲」林俊易、女單白馭珀和許玟琪、取得巴黎奧運資格的混雙葉宏蔚／李佳馨和女雙張淨惠／楊景惇都前進第二輪；今天小天和楊胡配先後打下種子，雙胞胎兄弟李芳任／李芳至也拍下世界排名15的丹麥組合麥瑟高（Frederik Sogaard）／克雅爾（Rasmus Kjaer），壓軸的「內戰」等於預約再一席16強門票。

世界排名第9的「麟洋配」和今年亞錦賽奪下銅牌的李楊配過去5次交手，「麟洋配」取得3勝2敗些微優勢，李洋和李哲輝更曾是合作夥伴，2018年雅加達亞運打下男雙銅牌，之後才拆夥，李洋和王齊麟東京奧運奪金寫下台灣羽壇紀錄，「麟洋配」今年再打下巴黎奧運門票。

今天碰頭，兩組台將廝殺到決勝局，「麟洋配」才以21：12、12：21、21：12勝出，成為第9組晉級台將。

明天16強全面登場，林俊易將對決丹麥「世界球王」安賽龍，許玟琪強碰南韓「世界球后」安洗瑩，預期都是苦戰。

原本列女單第4種子的我國「一姊」戴資穎，受傷勢影響，賽事開打前宣布退賽，無緣挑戰個人第3座新加坡金盃。

李洋 許玟琪 麟洋配

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