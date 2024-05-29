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連莊盃排球／目標就是冠軍！吳宗軒喊話黃金世代冠軍戰對決
第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽今天盛大開幕，「地主」連莊隊壓軸登場，在「黃金左手」吳宗軒、外援布萊恩領軍下直落3拍下日本埼玉，收下連莊盃移師回台後的第一場勝利，吳宗軒更和另支地主龍邁建設喊話，期待兩隊能冠軍戰會師。
連莊盃前兩屆都在馬來西亞舉行，今年回台舉辦，7國、8支隊伍匯集在台體大體育館；身為地主的連莊隊不諱言冠軍就是目標，今天以25：21、25：22、25：19擊敗日本代表埼玉隊開出紅盤，吳宗軒卻透露，比起企業排球聯賽，連莊盃壓力更大。
前兩年都因參加國家隊沒能與會的吳宗軒說：「之前在馬來西亞舉辦，我們都沒拿到冠軍，這次會盡全力，希望和黃金世代在冠軍戰碰頭。」龍邁建設今年匯集昔日「黃金世代」班底，其實吳宗軒也是其中一員，但身為連莊看板，他和昔日戰友變成對手，為爭取金盃各自努力，下午他也看了龍邁建設比賽，指前隊友們默契仍在，看好龍邁建設能從分組賽中出線。
連莊隊為留下金盃也積極補強，3名新外援加上企業聯賽「得分王」布萊恩今天一同亮相，打出爭冠競爭力。吳宗軒還提到，今年賽制從22分後採發球得分制，球隊為此已準備多時，彼此也會互相提醒，打壓軸戰要保持專注力，設想好各種可能情況。
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