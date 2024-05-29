快訊

黃仁勳又逛台北知名夜市 今晚「加碼」帶上張忠謀夫婦

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連莊盃排球／目標就是冠軍！吳宗軒喊話黃金世代冠軍戰對決

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
連莊隊的「黃金左手」吳宗軒。圖／WSVI提供
連莊隊的「黃金左手」吳宗軒。圖／WSVI提供

第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽今天盛大開幕，「地主」連莊隊壓軸登場，在「黃金左手」吳宗軒、外援布萊恩領軍下直落3拍下日本埼玉，收下連莊盃移師回台後的第一場勝利，吳宗軒更和另支地主龍邁建設喊話，期待兩隊能冠軍戰會師。

連莊盃前兩屆都在馬來西亞舉行，今年回台舉辦，7國、8支隊伍匯集在台體大體育館；身為地主的連莊隊不諱言冠軍就是目標，今天以25：21、25：22、25：19擊敗日本代表埼玉隊開出紅盤，吳宗軒卻透露，比起企業排球聯賽，連莊盃壓力更大。

前兩年都因參加國家隊沒能與會的吳宗軒說：「之前在馬來西亞舉辦，我們都沒拿到冠軍，這次會盡全力，希望和黃金世代在冠軍戰碰頭。」龍邁建設今年匯集昔日「黃金世代」班底，其實吳宗軒也是其中一員，但身為連莊看板，他和昔日戰友變成對手，為爭取金盃各自努力，下午他也看了龍邁建設比賽，指前隊友們默契仍在，看好龍邁建設能從分組賽中出線。

連莊隊為留下金盃也積極補強，3名新外援加上企業聯賽「得分王」布萊恩今天一同亮相，打出爭冠競爭力。吳宗軒還提到，今年賽制從22分後採發球得分制，球隊為此已準備多時，彼此也會互相提醒，打壓軸戰要保持專注力，設想好各種可能情況。

「地主」連莊隊打下首勝。圖／WSVI提供
「地主」連莊隊打下首勝。圖／WSVI提供

布萊恩 排球

延伸閱讀

連莊盃排球／黃金世代合體直落3奪勝 神舉承認：還是會累

連莊盃排球／小迷弟蛻變旅外國手 高偉誠開心和偶像合體

NBA／22歲愛德華紀錄比肩傳奇 連兩戰破40分Kobe後首見

NBA／33歲湖人前球員驚傳離世 球團「心碎」哀悼

相關新聞

捏球／台菲9號球撞球賽最終日台灣全輸 總分6比14落敗

為期3天的9號球台菲撞球對抗賽，今天最後一天進行4場賽事，可惜台灣隊3場單人賽、1場雙人賽都落敗，最終以積分6比14不敵...

新加坡羽賽／「麟洋配」內戰勝出 林俊易挑戰球王安賽龍

BWF超級750系列的新加坡公開賽今天全面開戰，我國「一哥」周天成力退世界排名第3的印尼名將喬納坦（Jonatan Ch...

連莊盃排球／目標就是冠軍！吳宗軒喊話黃金世代冠軍戰對決

第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽今天盛大開幕，「地主」連莊隊壓軸登場，在「黃金左手」吳宗軒、外援布萊恩領軍下直落3拍下日本...

連莊盃排球／黃金世代合體直落3奪勝 神舉承認：還是會累

匯集中華男排「黃金世代」和旅外好手的龍邁建設，2024年第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽以25：22、25：18、25：2...

連莊盃排球／小迷弟蛻變旅外國手 高偉誠開心和偶像合體

小時候曾和中華隊「黃金世代」成員要過簽名，去年赴日挑戰的中華隊男排國手高偉誠，第三屆WSVI台中連莊盃國際排球邀請賽和昔...

新加坡羽賽／拍下世界第3！周天成勇闖第二輪

BWF超級750系列的新加坡公開賽今天全面開戰，我國「一哥」周天成首戰碰巴黎奧運假想敵、世界排名第3的印尼名將喬納坦（J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。