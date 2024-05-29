快訊

獨／民視高層拎蛋糕慶生 胡瓜祭律師牌：剩2天給你解決

陸海警可在南海拘捕外國人…菲總統示警恐局勢升級 陸外交部回應了

陳幸妤植牙糾紛遭病患求償130萬 二審勝訴免賠理由曝光

連莊盃排球／黃金世代合體直落3奪勝 神舉承認：還是會累

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
由過去中華隊「黃金世代」成員和旅外選手組成的龍邁建設，打下連莊盃首勝。圖／WSVI提供
由過去中華隊「黃金世代」成員和旅外選手組成的龍邁建設，打下連莊盃首勝。圖／WSVI提供

匯集中華男排「黃金世代」和旅外好手的龍邁建設，2024年第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽以25：22、25：18、25：22擊敗越南隊，重新合體開出紅盤，昔日「光頭神舉」黃培閎確承認「還是會累」，花了點時間才重新適應高強度賽事的比賽節奏。

包括黃培閎、王明浚、許美中、蔡家豪和自由球員林雍順等都已退役，連莊盃重出江湖，加上旅外好手「黑狗」陳建禎、雙胞胎劉鴻敏和劉鴻杰、張育陞、蔡沛彰和高偉誠，豪華陣容引起許多討論。

今天首戰順利開紅盤，2017年展開旅日生涯的陳建禎笑說，今天才是第二次全員到齊，不過和許多隊友都曾搭配，不會全然陌生，透過溝通也能更快磨合。

重出江湖的昔日「光頭神舉」黃培閎笑說，實際下場不到太疲勞，但「還是會累」，他說：「這強度很久沒遇到，第一局前半局要適應一下。」不過老隊友讓他有種安心感，和蔡沛彰雖是首度合作，一開始球點還抓不太到，不過場上場下隊友都會提醒，整體串連沒太大問題。

第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽今天在台體大盛大開幕，匯集7國、8隊的賽事將一連進行到星期日；為提升比賽精采程度，各隊分數到22分後，賽制從「落地得分」改成「發球得分」，對有許多退役球員的龍邁成另種體能考驗。

昔日「光頭神舉」黃培閎復出，在連莊盃國際排球賽聯手昔日隊友。圖／WSVI提供
昔日「光頭神舉」黃培閎復出，在連莊盃國際排球賽聯手昔日隊友。圖／WSVI提供

排球 自由球員 黃培閎

延伸閱讀

連莊盃排球／小迷弟蛻變旅外國手 高偉誠開心和偶像合體

李浩瑋合體DURDN 齊喊水啦超在地

avantgardey挑戰「16蹲」被讚最瞪最彈 網敲碗合體Energy：一樣髮型一起跳

NBA／唐西奇、厄文神仙合體 創季後賽50年首見特殊紀錄

相關新聞

新加坡羽賽／拍下世界第3！周天成勇闖第二輪

BWF超級750系列的新加坡公開賽今天全面開戰，我國「一哥」周天成首戰碰巴黎奧運假想敵、世界排名第3的印尼名將喬納坦（J...

連莊盃排球／黃金世代合體直落3奪勝 神舉承認：還是會累

匯集中華男排「黃金世代」和旅外好手的龍邁建設，2024年第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽以25：22、25：18、25：2...

連莊盃排球／小迷弟蛻變旅外國手 高偉誠開心和偶像合體

小時候曾和中華隊「黃金世代」成員要過簽名，去年赴日挑戰的中華隊男排國手高偉誠，第三屆WSVI台中連莊盃國際排球邀請賽和昔...

花式滑冰／全國錦標賽周日登場 丁子涵、李宇翔參戰

113年全國花式滑冰菁英錦標賽將在6月2、3日在台北小巨蛋副館冰上樂園登場，本屆賽事預計將有69位台灣菁英選手報名，台灣...

全國身障運動會高市奪106獎牌 聽奧金牌得主朱俊哲再發威

全國身心障礙國民運動會昨閉幕，高市今年總奪牌數為106面，突破上屆成績，游泳及田徑項目打破多項大會記錄，其中在聽奧300...

撞球／台菲9號球邀請賽 「柯氏兄弟」把關搶回積分領先

9號球台菲撞球邀請賽今天繼續第2天賽事，台灣隊靠著柯秉逸、柯秉中兄弟檔在壓軸的雙人賽以7比2擊敗對手，幫助地主在總積分以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。