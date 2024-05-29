連莊盃排球／黃金世代合體直落3奪勝 神舉承認：還是會累

匯集中華男排「黃金世代」和旅外好手的龍邁建設，2024年第三屆台中連莊盃國際排球邀請賽以25：22、25：18、25：22擊敗越南隊，重新合體開出紅盤，昔日「光頭神舉」黃培閎確承認「還是會累」，花了點時間才重新適應高強度賽事的比賽節奏。

包括黃培閎、王明浚、許美中、蔡家豪和自由球員林雍順等都已退役，連莊盃重出江湖，加上旅外好手「黑狗」陳建禎、雙胞胎劉鴻敏和劉鴻杰、張育陞、蔡沛彰和高偉誠，豪華陣容引起許多討論。

今天首戰順利開紅盤，2017年展開旅日生涯的陳建禎笑說，今天才是第二次全員到齊，不過和許多隊友都曾搭配，不會全然陌生，透過溝通也能更快磨合。

重出江湖的昔日「光頭神舉」黃培閎笑說，實際下場不到太疲勞，但「還是會累」，他說：「這強度很久沒遇到，第一局前半局要適應一下。」不過老隊友讓他有種安心感，和蔡沛彰雖是首度合作，一開始球點還抓不太到，不過場上場下隊友都會提醒，整體串連沒太大問題。