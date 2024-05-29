聽新聞
test
0:00 / 0:00
連莊盃排球／小迷弟蛻變旅外國手 高偉誠開心和偶像合體
小時候曾和中華隊「黃金世代」成員要過簽名，去年赴日挑戰的中華隊男排國手高偉誠，第三屆WSVI台中連莊盃國際排球邀請賽和昔日「偶像」成為隊友，今天更和龍邁建設隊友一起直落3擊敗越南隊，為挑戰金盃邁開第一步。
28歲的高偉誠雖只有183公分，但跳躍力和爆發力驚人，學生時代獲得大專聯賽MVP、成為國家隊成員，去年再開啟職業生涯新旅程，加入日本V2隊伍埼玉Azalea。
旅日歸國，高偉誠加入匯集「黃金世代」成員的龍邁建設，昔日偶像成隊友，他透露國中還和「浚哥」王明浚要過簽名，他笑說：「當時也不知道會打到這裡，就是個小迷弟的概念。」
昔日迷弟不但是今日中華隊主攻手，場邊也有新「粉絲」，埼玉隊友自製高偉誠的大頭扇子，連同在V2打拚的高偉誠學長「黑狗」陳建禎也有份，讓高偉誠和陳建禎都又驚又喜，「小高」不好意思說：「他們沒和我講，（扇子）拿出來，讓我有點害羞。」下一季是否再赴日還是未知，高偉誠先盡地主之誼，推薦珍珠奶茶和鹹酥雞等在地小吃給埼玉隊友，歡迎隊友造訪寶島。
旅日多年的陳建禎看到埼玉選手的加油扇也嚇了一跳，他透露上賽季有約過高偉誠吃飯，也找了他埼玉隊友一起，彼此促進感情，因此有些私交，他笑說：「他們很可愛，沒想到他們偷做牌子，有點不好意思，我是不是也要去做個布條回禮？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言