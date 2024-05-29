連莊盃排球／小迷弟蛻變旅外國手 高偉誠開心和偶像合體

小時候曾和中華隊「黃金世代」成員要過簽名，去年赴日挑戰的中華隊男排國手高偉誠，第三屆WSVI台中連莊盃國際排球邀請賽和昔日「偶像」成為隊友，今天更和龍邁建設隊友一起直落3擊敗越南隊，為挑戰金盃邁開第一步。

28歲的高偉誠雖只有183公分，但跳躍力和爆發力驚人，學生時代獲得大專聯賽MVP、成為國家隊成員，去年再開啟職業生涯新旅程，加入日本V2隊伍埼玉Azalea。

旅日歸國，高偉誠加入匯集「黃金世代」成員的龍邁建設，昔日偶像成隊友，他透露國中還和「浚哥」王明浚要過簽名，他笑說：「當時也不知道會打到這裡，就是個小迷弟的概念。」

昔日迷弟不但是今日中華隊主攻手，場邊也有新「粉絲」，埼玉隊友自製高偉誠的大頭扇子，連同在V2打拚的高偉誠學長「黑狗」陳建禎也有份，讓高偉誠和陳建禎都又驚又喜，「小高」不好意思說：「他們沒和我講，（扇子）拿出來，讓我有點害羞。」下一季是否再赴日還是未知，高偉誠先盡地主之誼，推薦珍珠奶茶和鹹酥雞等在地小吃給埼玉隊友，歡迎隊友造訪寶島。