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新加坡羽賽／拍下世界第3！周天成勇闖第二輪
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BWF超級750系列的新加坡公開賽今天全面開戰，我國「一哥」周天成首戰碰巴黎奧運假想敵、世界排名第3的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），以直落2搶下勝場，讓喬納坦成男單首輪落馬的最大種子。
巴黎奧運成男單唯一台將代表的小天，目前世界排名13，過去和印尼「一哥」喬納坦已交手過15次，小天以6勝9敗落下風；兩人最近一次碰頭是3月的全英公開賽，喬納坦奪勝外，第一局小天更只拿到4分。
相隔2個月再碰頭，小天漂亮復仇，開賽就打出6：0強攻，雖一度被喬納坦追平，甚至陷入12：16落後，但小天回應連拿7分強攻，以21：17先下一城。
小天第二局2：3落後時，以一波10：0猛攻拉開差距，局末再以連拿6分攻勢鎖定勝利，順利以21：6收下勝利。
新加坡公開賽總獎金85萬美元，昨天首日賽程上場的3名單打台將勝率百分百，打頭陣的女單白馭珀開出紅盤，男單「左手重砲」林俊易也打下勝場，最晚出賽的「中租學霸」許玟琪也過頭關，明天將挑戰南韓「世界球后」安洗瑩，尋求第8度對戰的首勝。
原本列女單第4種子的我國「一姊」戴資穎，受傷勢影響，昨天宣布退出今年賽事，無緣挑戰個人第3座新加坡金盃。和小戴同樣再戰巴黎奧運的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，首輪就碰「內戰」，將遭遇自家人李哲輝／楊博軒。
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