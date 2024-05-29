花式滑冰／全國錦標賽周日登場 丁子涵、李宇翔參戰

113年全國花式滑冰菁英錦標賽將在6月2、3日在台北小巨蛋副館冰上樂園登場，本屆賽事預計將有69位台灣菁英選手報名，台灣一姊丁子涵，還有今年剛升上成年組的李宇翔，以及在月前結束世青表現優異的蔡玉鳳都將參賽。

三月底剛參加完世界花式滑冰錦標賽的丁子涵，以短曲總分56.32成為8年來首次晉級世錦賽長曲的台灣選手；去年升上女子青年組的蔡玉鳳，在青年大獎賽大阪站奪下銅牌，也是台灣花滑史上取得冬季青年奧運參賽資格的第1人，雖然在今年世青賽表現小失利，但在調整過後也將在這次全國花式滑冰菁英錦標賽拿出最好表現。

此外，今年在世界青年滑冰錦標賽長曲拿下126.73分，總分193.26賽季新高的李宇翔，也將在本屆錦標賽繼續拼個人最好成績。

另外，6月3日的閉幕式也將有驚喜，日前世青賽拿下第二名的中田璃士，也應邀特別來台演出，他日前在「Fantasy on Ice 2024 in MAKUHARI」大型冰上活動和羽生結弦、上薗恋奈一同演出。

今年的全國花式滑冰菁英錦標賽成績和過往一樣，都會成為今年代表我國參加國際滑冰總會（ISU）與亞洲滑冰總會（ASU）2024-25賽季國際賽事之選拔參考依據。