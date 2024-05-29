全國身障運動會高市奪106獎牌 聽奧金牌得主朱俊哲再發威
全國身心障礙國民運動會昨閉幕，高市今年總奪牌數為106面，突破上屆成績，游泳及田徑項目打破多項大會記錄，其中在聽奧3000公尺障礙奪銀的朱俊哲，除了在專長項目聽障1500公尺摘下金牌外，更在聽障400跨欄項目打破大會紀錄封王。
高市運發局表示，這次全國身心障礙國民運動會，高市選手拿下45金、29銀、32銅，田徑部分共奪20面金牌，除朱俊哲奪金外，正興國中吳慕安在田徑項目也摘下銀牌，表現優異，兩人均打破大會紀錄。
朱俊哲小時候發高燒後造成兩耳失聰，喜歡跑步的他，國中開始接觸田徑，練800公尺及1500公尺長跑。升高中後，進階在3000公尺、5000公尺嶄露頭角，在聽障比賽多次入選國手。2017聽障奧運男子3000公尺障礙賽，他在第一圈腿被對手釘鞋劃傷，仍在最後一圈超越兩名肯亞好手，跑出9:19.13勇奪銀牌，為台灣拿下史上第一面世界性3千障礙賽獎牌，被喻為「靜音旋風」。
朱俊哲將滿30歲，他表示訓練過程難免遇到低潮，也曾想放棄田徑之路，幸好媽媽鼓勵，支持他繼續跑下去，平日他利用下班後時間訓練，期許2025東京聽障奧運能再取得佳績，為台灣爭光。
運發局另表示，田徑選手蕭民傑在肢障項目，個人獨得7面金牌，也是高雄之光。蕭民傑17歲起參加7屆身障運動會，克服個人肢體先天限制，在過去十幾年間不中斷訓練，持續在賽事上發光發熱。
運動發展局長侯尊堯表示，運發局將持續落實各項身心障礙體育運動事務發展，並盤點組訓過程中的缺失，不斷精進改善，做身心障礙運動員的最佳後盾。
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